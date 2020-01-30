



Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо раскрыл подробности о смартфонах, которые Apple готовит к выпуску в 2021 году. По его данным, компания планирует встроить сканер отпечатков пальцев в боковую кнопку включения (как у некоторых Android-смартфонов).



Компания Apple отказалась от Touch ID с выпуском iPhone X и последующих моделей узкой рамкой экрана. Они лишены кнопки «Домой», куда традиционно был встроен сканер отпечатков пальцев, а защита входа в систему осуществляется сканером лица Face ID.



Решение встроить Touch ID в боковую кнопку позволит Apple сохранить прежний узкорамочный дизайн с вырезом в верхней части экрана, но при этом вернуть возможность разблокировки системы сканированием отпечатка пальца. Сканер лиц у новых устройств тоже сохранится, то есть компании не придётся жертвовать удобством пользования.



По слухам, Touch ID будет у недорогой модели iPhone, которую Apple может выпустить этой весной. Ожидается, что в марте Apple выпустит смартфон, который будет называться iPhone 9 или iPhone SE2, у него LCD-экран диагональю 4,7 дюйма и тот же самый процессор Apple A13, который используется во всех устройствах линейки iPhone 11. В США он будет стоить от 399 долларов.







