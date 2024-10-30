Apple втихаря прокачала MacBook Air. Цена осталась прежней

Фархад
M3

Вслед за анонсом новых MacBook Pro на чипах M4 компания Apple по-тихому обновила линейка MacBook Air — теперь ноутбуки оснащены 16 ГБ оперативной памяти в минимальной конфигурации.

Изменение касается 13-дюймовых MacBook Air с чипами M2, а также 13- и 15-дюймовых моделей на M3. В США цены на MacBook Air стартуют с $999. Однако теперь покупатели получат 16/256 ГБ вместо 8/256 ГБ. Более того, в топовой конфигурации (не кастомный) MacBook Air выпускается с 24/512 ГБ оперативной памяти по цене от $1499.

Компания пошла на такой шаг по увеличению оперативки для стабильной работы функций Apple Intelligence. Больше Apple не выпускает компьютеры с 8 ГБ оперативной памяти.

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Источник:
MacRumors
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