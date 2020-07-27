В интернет-магазине Apple появилась новинка — кабель Thunderbolt 3 Pro длиной 2 метра. В США он стоит 129 долларов, а в России 11 490 рублей.
Этот кабель поддерживает стандарты DisplayPort и USB 3.1 Gen 2 со скоростью передачи данных до 10 гигабит в секунду, а данные между двумя устройствами с поддержкой стандарта Thunderbolt 3 могут передаваться ещё в четыре раза быстрее — до 40 гигабит в секунду. Раньше Apple включала этот кабель в комплектацию монитора Pro Display XDR, а теперь ещё и продаёт его отдельно.
Кабель не из дешёвых, но дело вовсе не в жадности Apple и переплате за бренд, он действительно обладает несколькими уникальными возможностями, которых нет у других подобных кабелей. К примеру, кабель Belkin Thunderbolt 3, продающийся на сайте Apple за 79,95 доллара или 8 837 рублей, менее универсальный, поскольку у него нет поддержки DisplayPort и USB 3.1. Из-за этого при подключении MacBook Pro к доку Thunderbolt или внешней видеокарте скорость будет ограничена 480 мегабитами в секунду по стандарту USB 2.0. Кроме того, у него плетёная оболочка (а у кабеля Belkin нет).
Это явно не массовый продукт, он предназначен для тех, кому не хватает коммуникационных возможностей других кабелей. К слову, на сайте Apple продаётся гораздо более доступный Thunderbolt-кабель длиной 80 см за 39 долларов или 3 549 рублей.
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