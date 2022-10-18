USB Type-C

Apple выпустила кабель, за который не стыдно

Александр


По данным MacRumors, свежие модели iPad и iPad Pro будут комплектоваться кабелями USB Type-C с плетёной оплёткой. Этот кабель также можно будет приобрести отдельно.

До сих пор к планшетам Apple прилагались кабели с гладким полимерным покрытием, которое очень быстро пачкается и приходит в негодность. Провода внутри такого кабеля ломаются, из-за чего устройство перестаёт заряжаться (а в худшем случае может возникнуть короткое замыкание). Плетёный кабель обычно более надёжный и долговечный.

На сайте Apple продаётся тот же плетёный кабель, который включён в комплект новых iPad и iPad Pro, он стоит те же 19 долларов, что и гладкий кабель, но его длина в два раза меньше (один метр вместо двух). На сайте Apple также предлагаются плетёные кабели нескольких сторонних производителей.
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Комментарии

Lord
+537
Lord
Да неужели, сколько лет то уже прошло, все уже давно, а тут осенило.
2 часа назад в 20:13
#
tellurian
+4577
tellurian
Вышел релиз кандидат 16.1
час назад в 20:36
#
+3969
Gabriel
Теперь уже нет смысла покупать у Эппл кабель за 20$.
С type C выбор проводов огромный.
Но Эппл может подложить свинью.
Я о том что зарядить смартфон возможно будет только оригинальным кабелем.
44 минуты назад
#
tellurian
+4577
tellurian Gabriel
Зарядка идти будет, могут другие функции обрезать или мощность.
32 минуты назад
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fly666666
+473
fly666666
JОпашники. Айфон они сделать норм могут. А на кабелях выделываются. Сначала оплётка через год в труху превращалась. Теперь разъём треснул с ДВУХ бл сторон, даже не дышал на него🤦‍♂️Ну как?!!!
27 минут назад
#