Apple выпустила кабель, за который не стыдно

По данным MacRumors, свежие модели iPad и iPad Pro будут комплектоваться кабелями USB Type-C с плетёной оплёткой. Этот кабель также можно будет приобрести отдельно.
До сих пор к планшетам Apple прилагались кабели с гладким полимерным покрытием, которое очень быстро пачкается и приходит в негодность. Провода внутри такого кабеля ломаются, из-за чего устройство перестаёт заряжаться (а в худшем случае может возникнуть короткое замыкание). Плетёный кабель обычно более надёжный и долговечный.
На сайте Apple продаётся тот же плетёный кабель, который включён в комплект новых iPad и iPad Pro, он стоит те же 19 долларов, что и гладкий кабель, но его длина в два раза меньше (один метр вместо двух). На сайте Apple также предлагаются плетёные кабели нескольких сторонних производителей.
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