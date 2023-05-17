Apple выпустила наушники Beats Studio Buds + с прозрачным корпусом





Компания Apple выпустила в продажу TWS-наушники Beats Studio Buds +. Они появились в США, Канаде и Китае по цене около 170 долларов (примерно 13 600 рублей).



Наушники выпущены в нескольких вариантах расцветки, в том числе с полупрозрачными корпусами и таким же зарядным кейсом. Аналогичное решение используется в наушниках Ear от компании Nothing, которая принадлежит основателю OnePlus Карлу Пею.



Внешне наушники Studio Buds + очень похожи на модель Studio Buds, но у них другая начинка. К примеру, размеры микрофонов были увеличены в три раза, что обеспечивает более качественное шумоподавление и передачу голоса при разговоре по телефону. Наушники обладают защитой от воды по классу IPX4, то есть они не боятся пота и лёгкого дождя. поддерживается сенсорное управление музыкой и звонками нажатием на букву b на корпусе. Время автономной работы от одной зарядки — до 9 часов, при зарядке от кейса — до 36 часов.



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