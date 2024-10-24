Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 2 с функциями слухового аппарата

При использовании с iPhone или iPad под управлением iOS 18.1 или iPadOS 18.1 или более поздней версии AirPods Pro 2 с обновлением прошивки 7B19 включают три новые функции: проверку слуха, слуховой аппарат и защиту слуха;

Функция проверки слуха Apple обеспечивает научно подтвержденные результаты проверки слуха, не выходя из дома (предназначена для пользователей от 18 лет и старше);

Функция слухового аппарата обеспечивает персонализированную помощь клинического уровня, которая автоматически применяется к звукам в вашем окружении, а также к музыке, видео и звонкам (предназначена для пользователей от 18 лет и старше с предполагаемой легкой или умеренной потерей слуха);

Функция защиты слуха помогает пользователям минимизировать воздействие громкого окружающего шума в разных режимах прослушивания (доступно в США и Канаде).



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Владельцам флагманских наушников Apple AirPods Pro 2 стала доступна прошивка с номером сборки 7B19, которая содержит в себе новые функции здоровья слуха.Обновление программного обеспечения доступно как для моделей USB-C, так и для Lightning. Для работы новых функций нужна iOS 18.1.В примечаниях к выпуску указаны следующие нововведения:Чтобы обновить AirPods, подключите их к iPhone, включите воспроизведение музыки на 30+ секунд, уберите наушники в футляр и поставьте его на зарядку. Спустя некоторое время проверьте версию ПО в настройках на iPhone.