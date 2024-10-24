Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 2 с функциями слухового аппарата

Фархад
AirPods Pro 2

Владельцам флагманских наушников Apple AirPods Pro 2 стала доступна прошивка с номером сборки 7B19, которая содержит в себе новые функции здоровья слуха.

Обновление программного обеспечения доступно как для моделей USB-C, так и для Lightning. Для работы новых функций нужна iOS 18.1.

В примечаниях к выпуску указаны следующие нововведения:
  • При использовании с iPhone или iPad под управлением iOS 18.1 или iPadOS 18.1 или более поздней версии AirPods Pro 2 с обновлением прошивки 7B19 включают три новые функции: проверку слуха, слуховой аппарат и защиту слуха;
  • Функция проверки слуха Apple обеспечивает научно подтвержденные результаты проверки слуха, не выходя из дома (предназначена для пользователей от 18 лет и старше);
  • Функция слухового аппарата обеспечивает персонализированную помощь клинического уровня, которая автоматически применяется к звукам в вашем окружении, а также к музыке, видео и звонкам (предназначена для пользователей от 18 лет и старше с предполагаемой легкой или умеренной потерей слуха);
  • Функция защиты слуха помогает пользователям минимизировать воздействие громкого окружающего шума в разных режимах прослушивания (доступно в США и Канаде).


Чтобы обновить AirPods, подключите их к iPhone, включите воспроизведение музыки на 30+ секунд, уберите наушники в футляр и поставьте его на зарядку. Спустя некоторое время проверьте версию ПО в настройках на iPhone.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Будущие iPhone получат частичку Apple Watch Series 10
Вышла вторая бета-версия macOS Sequoia 15.1 Release Candidate
Apple урежет вырез в дисплее iPhone 17 Pro Max с помощью металинзы

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также