Компания Apple выпустила четвёртые публичные бета-версии iOS 14 и iPadOS 14, а также первую публичную бета-версию macOS 11 Big Sur. Эти обновления доступны всем желающим, зарегистрированным в Apple Beta Software Program. Апдейты устанавливаются с сохранением всех пользовательских данных и настроек на устройстве.
В публичных бетах iOS 14 и iPadOS 14 содержатся незначительные доработки и изменения — те же самые, что ранее на этой неделе были добавлены в бета-версии этих операционных систем, выпущенные для разработчиков.
Обычные пользователи впервые могут установить и протестировать бета-версию macOS 11 Big Sur. Ранее это обновление было доступно только зарегистрированным разработчикам и тем, кто добавил на своё устройство специальный профиль разработчика.
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