Apple выпустила сразу три рекламы недоступных на iPhone 16 Pro функций с Элли из The Last of Us

В преддверии скорого старта продаж новой линейки iPhone 16 компания Apple поделилась тремя видеороликами, демонстрирующими главные нейросетвые фичи Apple Intelligence. Вот только проблема в том, что эти функции не будут доступны на старте.В роликах снялась английская актриса Белла Рамзи, известная по роли Элли в киноадаптации популярной игры The Last of Us. Первое видео посвящено созданию фильмов из воспоминаний в приложении Фото с помощью Apple Intelligence.Второй ролик показывает как работает функция краткой выжимки содержания и сортировки в приложении Почта.Третье видео посвящено более персонализированному ассистенту Siri. Голосовой помощник научился понимать контекст и выполнять действия в приложениях или между ними.Apple планирует добавить первую часть функции Apple Intelligence в iOS 18.1 в октябре, а другие фичи появятся только к концу года. Причём всё это будет доступно только на английском языке во всех странах, кроме Китая и Европы.