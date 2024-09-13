Apple выпустила сразу три рекламы недоступных на iPhone 16 Pro функций с Элли из The Last of Us

Фархад
Apple

В преддверии скорого старта продаж новой линейки iPhone 16 компания Apple поделилась тремя видеороликами, демонстрирующими главные нейросетвые фичи Apple Intelligence. Вот только проблема в том, что эти функции не будут доступны на старте.

В роликах снялась английская актриса Белла Рамзи, известная по роли Элли в киноадаптации популярной игры The Last of Us. Первое видео посвящено созданию фильмов из воспоминаний в приложении Фото с помощью Apple Intelligence.



Второй ролик показывает как работает функция краткой выжимки содержания и сортировки в приложении Почта.




Третье видео посвящено более персонализированному ассистенту Siri. Голосовой помощник научился понимать контекст и выполнять действия в приложениях или между ними.




Apple планирует добавить первую часть функции Apple Intelligence в iOS 18.1 в октябре, а другие фичи появятся только к концу года. Причём всё это будет доступно только на английском языке во всех странах, кроме Китая и Европы.

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Источник:
Apple
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