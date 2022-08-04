Apple выпустила утилиту для диагностики случайных перезагрузок iPhone
Александр Кузнецов —
Магазины и авторизованные сервисные центры Apple получили в своё распоряжение новую утилиту, которая повысит качество и скорость ремонта смартфонов. Она называется System Stability.
Продавец или приёмщик в СЦ могут установить утилиту System Stability на проблемный iPhone и запустить тест, в процессе проведения которого будут собраны диагностические данные. Если в течение последних двух недель смартфон аварийно перезагружался, утилита зафиксирует это в логе. Далее специалист должен составить специальный документ для передачи мастеру, который будет непосредственно заниматься ремонтом устройства. Исходя из записей в логе ему будет проще определить, какой компонент вышел из строя и вызывает перезапуск — именно его и нужно будет заменить.
Утилита System Stability значительно ускоряет выявление проблем в смартфонах Apple, а это значит, что мастерам потребуется меньше времени на ремонт, а клиенты будут быстрее получать обратно отремонтированные устройства. Раньше специалистам ТЦ приходилось разбирать смартфоны и вручную «прозванивать» компоненты, пытаясь обнаружить те, что вышли из строя и могут вызывать аварийную перезагрузку. Сейчас эту часть работы за них автоматически выполняет программная утилита.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Вы точно захотите такую беспроводную колонку. Ничего подобного нет на рынке
- 10 практичных и актуальных гаджетов с Aliexpress для вашего дома и не только
- В Россию прибыли первые смартфоны по параллельному импорту из Казахстана. Цены очень неприятные
- Я разочаровался в Mac. Следующий мой ноутбук будет на Windows
Рекомендации
Комментарии
+156