Apple Ремонт

Apple выпустила утилиту для диагностики случайных перезагрузок iPhone

Александр


Магазины и авторизованные сервисные центры Apple получили в своё распоряжение новую утилиту, которая повысит качество и скорость ремонта смартфонов. Она называется System Stability.

Продавец или приёмщик в СЦ могут установить утилиту System Stability на проблемный iPhone и запустить тест, в процессе проведения которого будут собраны диагностические данные. Если в течение последних двух недель смартфон аварийно перезагружался, утилита зафиксирует это в логе. Далее специалист должен составить специальный документ для передачи мастеру, который будет непосредственно заниматься ремонтом устройства. Исходя из записей в логе ему будет проще определить, какой компонент вышел из строя и вызывает перезапуск — именно его и нужно будет заменить.

Утилита System Stability значительно ускоряет выявление проблем в смартфонах Apple, а это значит, что мастерам потребуется меньше времени на ремонт, а клиенты будут быстрее получать обратно отремонтированные устройства. Раньше специалистам ТЦ приходилось разбирать смартфоны и вручную «прозванивать» компоненты, пытаясь обнаружить те, что вышли из строя и могут вызывать аварийную перезагрузку. Сейчас эту часть работы за них автоматически выполняет программная утилита.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+2652
kardigan
Пользователю не судьба предоставить такую в виде прложения? Было бы неплохо. Или это невозможно?
Сегодня в 14:27
#
+156
Holldann kardigan
Пользователю то зачем? Он сам, что-ли, компоненты менять будет? Если экран сломался, или батарейка быстро садится, это и без утилиты можно определить
Сегодня в 14:57
#
Mers
+4046
Mers Holldann
Ну так Apple же выпустила наборы по самостоятельному ремонту, так почему бы и нет)
Сегодня в 15:22
#
tellurian
+4199
tellurian Holldann
Для понимая что с гаджетом. Чтобы сервис не развёл.
Сегодня в 15:25
#
kardigan
+2652
kardigan tellurian
Это я и имел в виду.
2 часа назад в 16:04
#