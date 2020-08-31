





Apple представит специально разработанный графический процессор в своем первом iMac на чипе Silicon, запуск которого запланирован на вторую половину следующего года. Об этом сообщает сайт Macrumors со ссылкой на отчет китайской газеты The China Times.Графический процессор разрабатывается под кодовым названием «Lifuka». Он будет производиться с использованием 5-нанометрового процесса на мощностях TSMC. Сообщается, что он будет обеспечивать лучшую производительность и энергоэффективность, чем решения от Intel.Отраслевые инсайдеры сообщают, что Apple решила отказаться от графики AMD в пользу собственных решений. По словам источников, GPU собственной разработки поддерживает технологию отложенного рендеринга, позволяющую разработчикам приложений создавать более мощное профессиональное программное обеспечение и игры.Apple объявила на WWDC в июне, что в течение двух лет её компьютеры Mac перейдут с процессоров Intel x86 на свои процессоры Silicon. По словам Bloomberg, компания разрабатывает как минимум три процессора на базе 5-нанометрового чипа A14, который будет использоваться в модельном ряду iPhone 12.Аналитик Минг-Чи Куо предсказал, что первыми моделями Mac на собственных чипах будут: 13,3-дюймовый MacBook Pro и iMac в переработанном форм-факторе. В отличие от этого прогноза, сегодняшний отчет указывает, что первым Mac на базе Arm будет легкий 12-дюймовый MacBook, разрабатываемый под кодовым названием «Tonga», который будет выпущен к концу 2020 года.