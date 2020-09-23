По данным аналитика Tianfeng Securities Минг-Чи Куо, компания Apple готовит к выпуску очередной недорогой смартфон. Он будет называться iPhone SE Plus, а его анонс запланирован на вторую половину 2021 года.
Известно, что iPhone SE Plus получит экран диагональю 5,5 или 6,1 дюйма, причём Apple для удешевления производства будет использовать LCD-матрицу (как у iPhone 8 и iPhone XR), а не OLED (как в более дорогих моделях iPhone). Также предполагается, что у этого смартфона сохранится кнопка домашней страницы со встроенным сканером Touch ID, из чего можно сделать вывод, что устройство будет не «безрамочным», а по своим габаритам будет относительно крупным. iPhone SE Plus будет лишён поддержки 5G — такая функция зарезервирована для более дорогих моделей iPhone.
Традиционно Apple выпускает недорогие смартфоны серии SE весной, но на этот раз компания не успеет подготовить новинку к намеченному сроку, поэтому её выпуск может состояться в конце лета или осенью 2021 года.
В этом году Apple, по слухам, выпустит четыре модели смартфонов из линейки iPhone 12:
- iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма
- iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма
- iPhone 12 Pro с с экраном 6,1 дюйма
- iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма
Все эти модели будут обладать OLED-экранами и поддержкой 5G, а у iPhone 12 Pro Max будет LiDAR-сенсор в камере для работы с дополненной реальностью и модем, обеспечивающий максимально быстрый обмен данными в сетях связи пятого поколения.
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Определенно SE 2 обычный станет очень популярным ближе к апрелю 2021, цена упадёт.
Но все равно как-то скользко все это, эта идея продвигать =классический= дизайн. Тот же iPad 8 поколения смотрится ну совсем слабенько вкупе с этой прослойкой под экраном. И, являясь пользователем Apple с 11 летним стажем, признаю – несмотря на любимую экосистему, наверное лучше стоит присмотреться к конкурентам 🤷🏻♂️ чем покупать пусть и эталонный, но совсем уж устаревший внешне аппарат.
(Любим содержание, а не обертку да да 😁. Из-за этого не могу изменить бренду. До поры до времени)
Уважаю людей, которые пользуются той техникой, которая им реально удобна. Расскажу случай. Знакомый выиграл в лотерею iPhone Xs Max в самом крупном торговом центре Екатеринбурга. И успешно его продал, потому что Nokia ему нравится больше.
iPhone уже давно стал «дресс-кодом» для многих людей (как правило, в технологиях вообще не разбирающихся), но что в этом «элитного»?