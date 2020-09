iPhone 12 mini с экраном 5,4 дюйма

iPhone 12 с экраном 6,1 дюйма

iPhone 12 Pro с с экраном 6,1 дюйма

iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма







По данным аналитика Tianfeng Securities Минг-Чи Куо, компания Apple готовит к выпуску очередной недорогой смартфон. Он будет называться iPhone SE Plus, а его анонс запланирован на вторую половину 2021 года.Известно, что iPhone SE Plus получит экран диагональю 5,5 или 6,1 дюйма, причём Apple для удешевления производства будет использовать LCD-матрицу (как у iPhone 8 и iPhone XR), а не OLED (как в более дорогих моделях iPhone). Также предполагается, что у этого смартфона сохранится кнопка домашней страницы со встроенным сканером Touch ID, из чего можно сделать вывод, что устройство будет не «безрамочным», а по своим габаритам будет относительно крупным. iPhone SE Plus будет лишён поддержки 5G — такая функция зарезервирована для более дорогих моделей iPhone.Традиционно Apple выпускает недорогие смартфоны серии SE весной, но на этот раз компания не успеет подготовить новинку к намеченному сроку, поэтому её выпуск может состояться в конце лета или осенью 2021 года.В этом году Apple, по слухам, выпустит четыре модели смартфонов из линейки iPhone 12:Все эти модели будут обладать OLED-экранами и поддержкой 5G, а у iPhone 12 Pro Max будет LiDAR-сенсор в камере для работы с дополненной реальностью и модем, обеспечивающий максимально быстрый обмен данными в сетях связи пятого поколения.