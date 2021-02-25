По данным осведомлённого журналиста Джона Проссера, в этом году Apple выпустит в продажу новые компьютеры iMac. При их разработке перед дизайнерами стояла задача сделать отсылку к культовой модели iMac G3, созданной в 1998 году.
Отсылка будет довольно тонкой и понятной далеко не всем. У компьютеров сохранится современный моноблочный дизайн, а цвета корпуса будут напоминать о классической модели. Предполагается, что новые модели iMac выйдут в белом, сером, зелёном, небесно-голубом и нежно-розовом цвете. Цвета стали более спокойными и не такими яркими, а прозрачных корпусов ждать не стоит, поскольку теперь при отделке используется не пластик, а металл, служащий в том числе в качестве массивного радиатора для отвода тепла.
Существует большая вероятность, что Apple установит в эти модели iMac процессор собственной разработки. В прошлом году Apple выпустила MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini с чипом Apple M1, а в этом году создаст усовершенствованный процессор Apple M1X. В ближайшие годы компания планирует отказаться от процессоров Intel и оснащать компьютеры собственными чипами на базе ядер ARM с мощным графическим ускорителем. Когда Apple выпустит новые модели iMac, неизвестно, но можно ожидать, что это произойдёт в ближайшие недели.
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