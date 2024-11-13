Apple выпустит новый гаджет для управления умным домом с ИИ в марте 2025 года







Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о планах Apple по выпуску смарт-дисплея для управления умным домом. Анонс гаджета состоится уже в марте 2025 года. Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о планах Apple по выпуску смарт-дисплея для управления умным домом. Анонс гаджета состоится уже в марте 2025 года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам Гурмана, новый девайс получил 6-дюймовый квадратный дисплей с толстыми рамками. В верхней части встроена камера для звонков по FaceTime, а в корпусе установлены динамики для воспроизведения музыки. Более того, гаджет будет оборудован встроенным аккумулятором.Новинка выйдет в серебристом и чёрном цветах. Интерфейс новой операционной системы будет выглядеть как смесь режима ожидания в iPhone и watchOS. Управлять можно будет касаниями или голосом. Apple планирует интегрировать Apple Intelligence для доступа к приложениям и управления устройствами умного дома.Разумеется, смарт-дисплей будет отображать погоду, встречи, заметки, слайд-шоу из фотографий и виджеты. Встроенные датчики смогут определять, насколько близко человек стоит к устройству, чтобы вывести на экран определённую информацию. Например, экран будет просто показывать температуру, но когда кто-то приблизится к нему, он переключиться на интерфейс для регулировки термостата.Ожидается, что девайс будет стоить от $150 до $250.