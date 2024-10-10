Apple выпустит очень важный девайс для iPad Air только в следующем году

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Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple планирует выпустить новую клавиатуру Magic Keyboard для 11- и 13-дюймовых моделей iPad Air в начале следующего года.Обновлённая версия Magic Keyboard для iPad Air переймёт некоторые из спецификаций новой клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro, выпущенной в мае вместе с планшетами. Почему Apple сделала клавиатуру для «прошек» и оставила релиз версии для «эйров» на следующий год? Ответ, видимо, останется личной тайной Тима Кука.По словам Гурмана, следующая версия аксессуара для iPad Air получит более тонкую и лёгкую конструкцию с алюминиевой панелью под руки, более крупный стеклянный трекпад и ряд функциональных клавиш для управления яркостью дисплея и громкостью.Интересно также, что инсайдер уверен в релизе очередных новых iPad Air (J607 и J637) в 2025 году с минимальным количеством отличий от актуальных моделей. Пока неясно, будут ли обновлённые клавиатуры Magic Keyboard совместимы с текущими «эйрами» или только с новыми.