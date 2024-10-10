Apple выпустит очень важный девайс для iPad Air только в следующем году

Фархад
iPad

Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple планирует выпустить новую клавиатуру Magic Keyboard для 11- и 13-дюймовых моделей iPad Air в начале следующего года.

Обновлённая версия Magic Keyboard для iPad Air переймёт некоторые из спецификаций новой клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro, выпущенной в мае вместе с планшетами. Почему Apple сделала клавиатуру для «прошек» и оставила релиз версии для «эйров» на следующий год? Ответ, видимо, останется личной тайной Тима Кука.

По словам Гурмана, следующая версия аксессуара для iPad Air получит более тонкую и лёгкую конструкцию с алюминиевой панелью под руки, более крупный стеклянный трекпад и ряд функциональных клавиш для управления яркостью дисплея и громкостью.

Интересно также, что инсайдер уверен в релизе очередных новых iPad Air (J607 и J637) в 2025 году с минимальным количеством отличий от актуальных моделей. Пока неясно, будут ли обновлённые клавиатуры Magic Keyboard совместимы с текущими «эйрами» или только с новыми.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1938
tellurian
Сегодня читал новость, что айпады на М4 продаются все хуже и хуже из-за высокой стоимости.
И это правда. Очень дорого. Даже в сравнении с другими продуктами компании.
2 часа назад в 11:55
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Фархад Усманов
+117
Фархад Усманов tellurian
у Самсунга флагманские планшеты тоже дорогие, и тоже плохо продаются. Просто не всем людям нужны такие гаджеты, а кому они действительно полезны — готовы платить и по $2-3к
час назад в 12:19
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