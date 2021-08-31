Производство Apple Watch Series 7 задерживается из-за проблем со сборкой. Согласно отчету Nikkei Asia, проблема вызвана «сложным дизайном» аксессуаров.

Поставщики Apple начали серийное производство часов на прошлой неделе, в процессе сотрудники столкнулись с проблемами. Это может быть связано со сложностью конструкции, которая значительно отличается от часов предыдущих поколений. Кроме того, сборщики обнаружили проблемы при сборке электронных модулей, компонентов и дисплеев.

Bloomberg получил аналогичную информацию о том, что запуск умных часов, вероятно, будет отложен. Производители приспосабливаются к новому дизайну, что, по словам человека, знакомого с ситуацией, вероятно, приведет к задержке их выхода.

По имеющимся данным, в 2021 году экраны умных часов Apple будут увеличены с 40 и 44 мм до 41 и 45 мм соответственно. Презентация компании должна состояться в первой половине сентября.

Также известно, что новых датчиков в Apple Watch Series 7 добавлять не планируется. В 2021 году компания сосредоточится на дизайне. Есть вероятность, что Series 7 также получат новые расцветки.





