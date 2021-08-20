



Издание New York Post рассказало о крупной краже, которая была совершена с использованием смарт-часов Apple. Преступники смогли похитить 500 тысяч долларов, но позже они были задержаны и теперь им грозит крупный штраф и тюремный срок.



Изобретательные бандиты решили использовать Apple Watch в качестве GPS-жучка. Они закрепили часы под бампером наркоторговца, а затем отследили местоположение гаджета через приложение «Локатор» и прибыли на место — к гостинице в городе Хартфорде (штат Коннектикут, США). Там они увидели заветный автомобиль и пытались обокрасть его — выбили стекло и обыскали салон, но ничего не нашли. На следующий день они подкараулили жертву у автомобиля, отобрали сумку и ключи от номера в гостинице. Они проникли в номер и нашли там сумку, в которой лежали 500 тысяч долларов.



Преступники даже сфотографировали свой улов на смартфоны.







Полиция задержала банду и выяснила, что она причастна к целой серии ограблений и краж в Нью-Йорке и его пригородах в 2019 и 2020 годах. Примечательно, что на смартфонах задержанных было обнаружено множество фотографий, доказывающих их причастность к преступлениям.







