Apple Watch SE

Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch SE. В них используется процессор S5, который в два раза производительнее чипа в Apple Watch Series 3.

В Apple Watch SE нет постоянно работающего экрана, но доступен GPS, обнаружение падения пользователя и многие другие функции из флагманских моделей.

Apple Watch SE

После выпуска  Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE в продаже сохранится модель Apple Watch Series 3, а все остальные будут убраны из интернет-магазина компании. Предзаказ новинок стартует сегодня, продажи с 18 сентября.

Цена в США — 279 долларов.


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