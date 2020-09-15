Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch SE. В них используется процессор S5, который в два раза производительнее чипа в Apple Watch Series 3.
В Apple Watch SE нет постоянно работающего экрана, но доступен GPS, обнаружение падения пользователя и многие другие функции из флагманских моделей.
После выпуска Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE в продаже сохранится модель Apple Watch Series 3, а все остальные будут убраны из интернет-магазина компании. Предзаказ новинок стартует сегодня, продажи с 18 сентября.
Цена в США — 279 долларов.
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Кооперирования, нужна не вторая симка, а клонирование основной. Чтобы не брать с собой телефон и при этом балы связь.
Правильно ли я понял, что AW4 и AW5 будут убраны из интернет-магазина?