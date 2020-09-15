





Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch SE. В них используется процессор S5, который в два раза производительнее чипа в Apple Watch Series 3.В Apple Watch SE нет постоянно работающего экрана, но доступен GPS, обнаружение падения пользователя и многие другие функции из флагманских моделей.После выпуска Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE в продаже сохранится модель Apple Watch Series 3, а все остальные будут убраны из интернет-магазина компании. Предзаказ новинок стартует сегодня, продажи с 18 сентября.Цена в США — 279 долларов.