Apple Watch Series X удивят не только абсолютно новым дизайном

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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что юбилейные Apple Watch Series X получат новую функцию обнаружения апноэ во сне. Однако она может не работать на релизе часов, как это было с ЭКГ и некоторыми другими фичами.Функция обнаружения апноэ во сне, которая основана на мониторинге сна, попытается определить, есть ли у владельца апноэ во сне, а затем предложит обратиться к медицинским специалистам для дополнительного тестирования.Гурман считает, что функция обнаружения апноэ во сне пока находится под угрозой, поскольку она использует пульсоксиметр. А сейчас Apple Watch в США не могут измерять кислород в крови из-за продолжающихся юридических споров с производителем медицинского оборудования Masimo.Вполне вероятно, Apple решит все вопросы с Masimo к релизу Apple Watch Series X, но функция будет активирована позже в одном из обновлений ПО.Из плохих новостей — функция обнаружения гипертонии оказалась «недостаточно точной во время тестирования», поэтому её Apple реализует уже в следующих поколениях смарт-часов.