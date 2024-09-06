Apple Watch Series X удивят не только абсолютно новым дизайном

Фархад
AWSX

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что юбилейные Apple Watch Series X получат новую функцию обнаружения апноэ во сне. Однако она может не работать на релизе часов, как это было с ЭКГ и некоторыми другими фичами.

Функция обнаружения апноэ во сне, которая основана на мониторинге сна, попытается определить, есть ли у владельца апноэ во сне, а затем предложит обратиться к медицинским специалистам для дополнительного тестирования.

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Гурман считает, что функция обнаружения апноэ во сне пока находится под угрозой, поскольку она использует пульсоксиметр. А сейчас Apple Watch в США не могут измерять кислород в крови из-за продолжающихся юридических споров с производителем медицинского оборудования Masimo.

Вполне вероятно, Apple решит все вопросы с Masimo к релизу Apple Watch Series X, но функция будет активирована позже в одном из обновлений ПО.

Из плохих новостей — функция обнаружения гипертонии оказалась «недостаточно точной во время тестирования», поэтому её Apple реализует уже в следующих поколениях смарт-часов.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+56
Gntlmn Mthfcng
В РФ интересно будет сразу работать, а не как с ЭКГ
час назад в 18:58
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+302
Sergey2048
Давленометра опять не будет ???
час назад в 19:34
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