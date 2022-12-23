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Apple Watch стали более независимыми от iPhone

Фархад

Apple Watch

В новом документе поддержки Apple раскрыла уникальную особенность всех новых моделей смарт-часов бренда, вышедших в 2022 году.

Изначально компания об этом умолчала, но теперь стало известно, что Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 и, на удивление, даже Apple Watch SE 2-го поколения используют встроенный GPS-модуль для определения местоположения. Раньше все смарт-часы, начиная с Apple Watch Series 2 полагались на GPS-сигнал iPhone, чтобы продлить время автономной работы.

Согласно обновлённому документу поддержки, в новых Apple Watch «используется встроенный модуль GPS, даже когда iPhone находится рядом». Это позволит повысить точность отслеживания данных при занятиях спортом на открытом воздухе.

Возможно, для кого-то это нововведение станет ещё одним поводом для приобретения Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 или Apple Watch SE 2.

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Источник:
PhoneArena
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