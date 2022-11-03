Apple Watch Pixel Watch

Сборку Apple Watch Ultra и Pixel Watch сравнили. Внутренности часов Google выглядят «не очень»

Фархад
Apple Watch Ultra Pixel Watch

В октябре Google наконец-то выпустила свои первые смарт-часы Pixel Watch, которые очень сильно уступают Apple Watch в производительности, дизайне и, как выяснили специалисты iFixit, в качестве сборки.

Посмотрите, как выглядят Apple Watch Ultra внутри — каждый компонент расположен аккуратно и имеет премиальный вид со специальной маркировкой.

Apple Watch Ultra Teardown

Apple всегда славилась своим вниманием к мельчайшим деталям, и в этом заслуга её основателя Стива Джобса. Он был убеждён, что платы внутри компьютеров Macintosh должны выглядеть красиво, даже несмотря на то, что пользователи не могли самостоятельно заглянуть внутрь корпуса. Его наследие живёт до сих пор, а энтузиасты превращают схемы расположения компонентов iPhone, iPad и Mac в шикарные обои для рабочего стола.

Pixel Watch Teardown

У Google в этом плане всё оказалось намного хуже, чем у бюджетных ноунейм-устройств. Помимо дешёвых материалов и большого количества клея, под экраном Pixel Watch расположен аккумулятор в обёртке из обычной фольги, замотанной в жёлтый скотч. Выглядит это как очередное поделие с проекта «Очумелые ручки», ну или Google экономит на производстве, собирая свои гаджеты в подвалах. Специалисты iFixit отмечают, что процесс замены батареи или экрана в этих часах может привести к поломке других компонентов из-за их неправильного расположения.

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Комментарии

+4442
Carter_Mayers
Не ожидал такого от Google, словно кустарщина за десять баксов из китайского подвала дядюшки Ляо. Непростительно такое делать, понятно что под «капотом» этого не видно, но всё же. Вот у Apple всё красиво, прям приятно посмотреть, чувствуется отношение к юзерам
час назад в 15:31
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