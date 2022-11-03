Сборку Apple Watch Ultra и Pixel Watch сравнили. Внутренности часов Google выглядят «не очень»

В октябре Google наконец-то выпустила свои первые смарт-часы Pixel Watch, которые очень сильно уступают Apple Watch в производительности, дизайне и, как выяснили специалисты iFixit, в качестве сборки.Посмотрите, как выглядят Apple Watch Ultra внутри — каждый компонент расположен аккуратно и имеет премиальный вид со специальной маркировкой.Apple всегда славилась своим вниманием к мельчайшим деталям, и в этом заслуга её основателя Стива Джобса. Он был убеждён, что платы внутри компьютеров Macintosh должны выглядеть красиво, даже несмотря на то, что пользователи не могли самостоятельно заглянуть внутрь корпуса. Его наследие живёт до сих пор, а энтузиасты превращают схемы расположения компонентов iPhone, iPad и Mac в шикарные обои для рабочего стола.У Google в этом плане всё оказалось намного хуже, чем у бюджетных ноунейм-устройств. Помимо дешёвых материалов и большого количества клея, под экраном Pixel Watch расположен аккумулятор в обёртке из обычной фольги, замотанной в жёлтый скотч. Выглядит это как очередное поделие с проекта «Очумелые ручки», ну или Google экономит на производстве, собирая свои гаджеты в подвалах. Специалисты iFixit отмечают, что процесс замены батареи или экрана в этих часах может привести к поломке других компонентов из-за их неправильного расположения.