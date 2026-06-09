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Apple забыла включить Watch Series 9 в список совместимости watchOS 27

Артем

Фото: Macrumors

Компания признала ошибку и внесла изменения в перечень устройств.

Сразу после вчерашней WWDC 2026 на сайте Apple появился список умных часов совместимых с новой watchOS 27. Среди них числились: Apple Watch SE 3, Series 10, Series 11, Ultra 2 и Ultra 3. Несмотря на то, что и Series 9, и Ultra 2 работают на одном и том же чипе, перечень намекал, что владельцы «девятки» не смогут обновиться до новой прошивки.

Вскоре после выхода первой бета-версии watchOS 27 для разработчиков, пользователи Apple Watch Series 9 все же смогли скачать, установить и запустить апдейт. Позже Apple подтвердила об ошибочном отсутствии гаджета среди совместимых и внесла правки в информацию на сайте.

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Источник:
Macrumors
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