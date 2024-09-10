Apple задыхается, Куку пора на пенсию. Всё, чего вы не заметили в самой позорной презентации айфонов

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Если вчерашняя презентация Apple выглядела скучной, сумбурной и местами напоминала сборник склеек начинающего блогера — вам не показалось. Ивент действительно смотрелся как лебединая песня Apple. Впервые за свою жизнь я не восхищаюсь подачей компании, а скорее наоборот, осуждаю такую халтуру. Причём речь сейчас не только о самом ролике, записанном и смонтированном заранее, а об устройствах, которые нам подают под соусом очередной революции.Пройдёмся по анонсам в порядке хронометража Apple. По традиции Кук начал с душещипательных рассказов счастливых пользователей. Но этот трюк уже не работает как раньше. Первые 3-4 раза ещё можно было посопереживать или проявить эмпатию по отношению к людям, чьи жизни спасли Apple Watch (фактически их спасли врачи, но об этом говорить не принято). А вот на 10 раз такие истории начали подбешивать. Кук может смело включать эти рассказы в свои мемуары, но на презентациях они точно лишние.Спустя пару минут нам представили юбилейные Apple Watch Series 10. В 10-ю годовщину с момента анонса самого инновационного продукта прошлого десятилетия маркетологи Apple даже праздничную атмосферу не смогли передать. Всё выглядело довольно скучно. Количество упущенных деталей — моё почтение.Нам не назвали размеры, но заявили, что это самые большие часы в истории бренда. Потом сравнили размеры Apple Watch Series 10 (вероятно, 46-мм версию) с Apple Watch Ultra 2 (49 мм), а потом с Apple Watch Series 6 (скорее всего, с 44-мм), что абсолютно некорректно. Сравнения с Series 8/9 нет.С расцветками — вообще мимо. Если до этого алюминиевые часы выпускались в синем, зелёном, золотом, серебристом, чёрном, красном, розовом оттенках, то в юбилейном поколении Apple умудрилась всё испортить. Почему? Всё просто. Только лютый тролль мог одобрить выпуск алюминиевых часов в цвете Jet Black. Владельцы iPhone 7/7 Plus в этом цвете знают, что такие панели расцарапываются в слюни всего за неделю. Теперь вспоминаем главную фичу Apple Watch Series 10 — определение апноэ во сне. Рискните поспать в Apple Watch Series 10 Jet Black сразу же после распаковки и утром словите микроинсульт. Почему-то часы в цвете «серебро» и «розовое золото» получили матовое покрытие.Ещё один вопрос к цвету: если чёрные глянцевые часы теперь доступны за $399 в алюминиевом корпусе, зачем существуют такие же, но в титане за $699?Следующий фэйл Apple Watch Series 10: старая начинка. Кроме названия чипа и быстрой зарядки до 80% за 30 минут, ничего нового нет. А какой смысл в быстрой зарядке, если они по-прежнему живут день? Ещё компания гордо заявила, что добавила датчик для измерения температуры воды. Вот только в Ultra эта фича оправдана, поскольку в них можно заниматься дайвингом, а в Series 10 — нет. В бассейне температуру водички можно чекнуть ногой.Про Wi-Fi 4 в устройствах 2024 года я вообще молчу. Спасибо, что он вообще есть. Причём один и тот же модуль используется в Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 за $799. Кстати, об «Ультрах»: новый цвет можно было выпустить с ремешками и чехлами ещё весной. Максимум под такие вещи должен быть отведён пресс-релиз. И вообще, Apple поторопилась с выпуском Apple Watch Ultra 2 через год после Apple Watch Ultra. Во-первых, апдейт не такой значимый, а во-вторых, никто (кроме Вилсакома) не станет покупать каждый год смарт-часы по $800+. Правильно было бы выпустить Apple Watch Ultra 2 сейчас и сразу в двух цветах. Вот это бы и сподвигло пользователей первых обновиться.Теперь AirPods. Многие пропустили, но я сразу понял, что Кук пошёл по наклонной, когда он произнёс AirPods 4 (Four). Не четвёртого поколения (Fourth generation), а просто цифру 4. Apple настолько обленилась, что вычеркнула слово из нейминга только на 8 год существования беспроводных наушников.Особых претензий к AirPods 4 у меня пока нет, поскольку их надо слушать, но к описанию уже есть вопросы. Новые наушники обеспечивают до 5 часов воспроизведения музыки без подзарядки и шумодава. Старые, AirPods 3, предлагали до 6 часов. Даунгрейд, получается? Форма наушников изменилась, возможно, в ушах будут держаться не так хорошо, поэтому их обязательно нужно тестировать перед покупкой.Отдельных аплодисментов (стоя) Apple заслуживает за обновление AirPods Max. Причём это не AirPods Max 2. Это те же AirPods Max из 2020 года. Они получили 5 новых расцветок и порт USB-C. Уверен, что Тим Кук отчаянно решился на этот шаг, чтобы наушники за $550 не запретили продавать в Европе из-за Lightning-порта. Даже чип H1 (2019 года) инженеры не удосужились обновить до H2. Как сказал Фил Шиллер в 2013 году:. На такие инновации способна только Apple.Новые функции в AirPods Pro 2 — круто, полезно, но это не стоило целых 6 минут эфира.Про 60 Гц в iPhone 16 уже пошутили все, поэтому я воздержусь. А вот то, что зажали сверхширик на 48 Мп — довольно неприятный факт. По сути, это тот же 15, но с дополнительной кнопкой и поддержкой ААА-игр по $40. В наших реалиях нейросетевые функции не будут пользоваться особым спросом. К ним я вернусь чуть позже. Ещё Apple добавила поддержку Wi-Fi 7. Прикольно, но только если у вас есть роутер с Wi-Fi 7. В компании решили, что это намного важнее экранов ProMotion и более быстрого USB (да, тут всё ещё 480 Мбит/с).Ещё очень долго и нудно нам рассказывали про Apple Intelligence.. Мы всё это видели на WWDC в июне, ровно три месяца назад. Зачем нам это повторять? Зачем делать на этом акцент, если Apple Intelligence будет доступен только на английском? Даже в следующем году ИИ Apple не догонит тот же Galaxy AI, который почти со старта работал на русском и ещё 17 языках. Даже харизма Федериги вышла из чата в этом моменте, а оператор заснул — вот настолько это было грустное зрелище.Главный анонс этого вечера — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Они вообще не ощущаются чем-то новым, и в этом их главная проблема. Я уверен, что почти все фичи со съёмкой видео и записью аудио завязаны на нейросетевой обработке, и их вполне можно реализовать на iPhone 15 Pro, но у Apple свой самурайский путь. В компании свято верят, что за новую кнопку и съёмку в 4К/120 fps люди готовы отдать $1000+. И это в мире, где складные смартфоны уже стоят по $1200, а фотофлагманы Oppo Find X7 Ultra, vivo X100 Ultra и Xiaomi 13 Ultra вообще можно купить за $800.Единственная причина перейти со старой модели на iPhone 16 Pro — антибликовое покрытие на камерах. Apple решила главную проблему своих флагманов, но на презентации не стала заострять на этом внимание.Печально, что в глазах Кука уже нет того огонька, как 10 лет назад. Да, и в целом он выглядит слишком уставшим. Возможно, из-за этого уровень презентаций упал, а сами продукты стали не такими привлекательными, как раньше. Совсем скоро он назовёт имя своего преемника и покинет пост главы Apple. Но никогда не стоит забывать о его заслугах. Именно он превратил Apple в самую дорогостоящую компанию в мире.