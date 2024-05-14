Apple заменит экран в новом iPad Pro и iPad Air за сущие копейки, но есть нюанс

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В преддверии скорого начала продаж новых планшетов компания Apple изменила условия расширенной гарантии AppleCare+. Теперь с такой гарантией замена экрана iPad Pro M4 или iPad Air M2 обойдётся всего в $29 вместо $49.Apple отмечает, что для замены дисплея за $29 на устройствах не должно быть других типов повреждений. Любой другой тип ремонта или замена компонентов новых iPad Pro и iPad Air с гарантией AppleCare+ обойдётся в $99.Стоит отметить, что обычная замена экрана нового планшета обойдётся от $449 до $999 в зависимости от модели, а расширенная гарантия стоит от $79 до $169.Новые модели iPad Pro и iPad Air поступят в продажу с 15 мая. Вероятно, на местных площадках они появятся уже в ближайшие дни.