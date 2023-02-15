Apple запаслась 15-дюймовыми MacBook Air в преддверии их скорого релиза

Сразу несколько авторитетных источников сообщили о скором выходе новых 15-дюймовых MacBook Air.По данным тайваньского отраслевого издания DigiTimes, поставщики Apple запустили производство 15-дюймовой модели MacBook Air в конце января. Другой проверенный инсайдер, аналитик DSCC Росс Янг, также заявил, что производство 15,5-дюймовых дисплейных панелей уже идёт полным ходом, а предполагаемый релиз новых ноутбуков состоится в начале апреля.Вероятно, компания готовится к высокому спросу на 15-дюймовые MacBook Air на старте, поэтому запустила производство за несколько месяцев до анонса.Ожидается, что «большой» Air будет доступен в конфигурациях с чипами M2 и M2 Pro, а по дизайну и количеству портов он не будет отличаться от 13-дюймовой версии. Скорее всего, базовая конфигурация получит вдвое больше памяти — 16 ГБ объединённой и SSD на 512 ГБ вместо 8/256 ГБ, которые доступны для младших моделей. Значительным отличием от 13-дюймовой версии станет время автономной работы — оно может превысить отметку в 20 часов.Apple может представить новый MacBook Air в отдельном пресс-релизе, как это было с Mac mini на M2 и MacBook Pro с M2 Pro, или во время мартовской презентации, если она всё-таки состоится.