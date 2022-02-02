Apple работает над созданием MacBook Pro с керамической панелью и сенсорной рамкой вокруг экрана. Об этом сообщает Digital Trends со ссылкой на Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).Использование керамики было бы новым решением для ноутбуков, ранее Apple экспериментировала с этим прочным материалом в Apple Watch.Внутри корпуса и, в частности вокруг экрана ноутбука, будут встроены сенсорные кнопки. Они могут загораться эпизодически в зависимости от ваших задач. Они будут работать как Touch Bar, от которого Apple отказалась в последних версиях MacBook Pro. На иллюстрации Apple показала кнопку электронной почты, клиент можно запустить, нажав на область в верхней правой панели ноутбука.Если Apple действительно работает над выпуском такого MacBook Pro, возможно, по функциональности он будет максимально поход на ноутбук с сенсорным экраном. Компания игнорирует это нововведение, хотя в моделях на Windows она применяется стабильно.