Apple работает над созданием MacBook Pro с керамической панелью и сенсорной рамкой вокруг экрана. Об этом сообщает Digital Trends со ссылкой на Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Использование керамики было бы новым решением для ноутбуков, ранее Apple экспериментировала с этим прочным материалом в Apple Watch.
Внутри корпуса и, в частности вокруг экрана ноутбука, будут встроены сенсорные кнопки. Они могут загораться эпизодически в зависимости от ваших задач. Они будут работать как Touch Bar, от которого Apple отказалась в последних версиях MacBook Pro. На иллюстрации Apple показала кнопку электронной почты, клиент можно запустить, нажав на область в верхней правой панели ноутбука.
Если Apple действительно работает над выпуском такого MacBook Pro, возможно, по функциональности он будет максимально поход на ноутбук с сенсорным экраном. Компания игнорирует это нововведение, хотя в моделях на Windows она применяется стабильно.
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На новостных сайтах не лучше. По ТВ в новостях тоже швах.
Говорят на сленге, англицизмами и прочими новыми словами.
Увы :(
Если аллюминий погнётся, керамика просто лопнет. ) хотя фиг знает, может это сплав пожий на керамику. Это ведь не то же самый материал из которого мой унитаз.
Маркетинг чистый.
Как в машинах гражданских многие ставят, хотя только на треке они и нужны.