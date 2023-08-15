Apple запретит использовать дешёвые кабели с iPhone 15





Как говорят инсайдеры, в этом году Apple выпустит смартфоны, у которых порт Lightning заменен на USB Type-C. Компания сделает это не по своей воле, таково требование Евросоюза, который обязал производителей электроники перейти на использование единого зарядного порта.



Инсайдеры утверждают, что Apple предусмотрит аппаратное ограничение, из-за которого для достижения более высокой скорости зарядки и передачи данных потребуются сертифицированные кабели. Само собой, такие кабели будут стоить дороже, поскольку их производители будут платить в пользу Apple отчисления с каждого выпущенного с завода аксессуара.







В твиттере появились фотографии порта USB Type-C, который будет использоваться в линейке iPhone 15. На нескольких снимках видно фотографии чипа, который подписан 3LD3. Вероятно, именно он будет использоваться для проверки кабеля на полную совместимость со смартфоном.







Похожая микросхема сейчас используется для управления подключением к порту Lightning. Скорее всего, неоригинальные кабели USB Type-C можно будет использовать с iPhone 15, но только в ограниченном режиме — с искусственно заниженным током, из-за чего устройство будет заряжаться или передавать файлы гораздо медленнее.

