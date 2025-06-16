Apple запускает публичные бета-версии прошивок для AirPods

Артем
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Они выйдут одновременно с апдейтами других операционных систем.

Apple начнет выпускать публичные бета-версии обновлений для AirPods. Опробовать новые функции смогут все, а не только разработчики. Достаточно зарегистрироваться в бесплатной бета-программе Apple и ждать апдейтов. Первый из них ожидается в июле — одновременно с выходом публичных «беток» iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26 и HomePod 26.
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Источник:
Macrumors
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Комментарии

+2
Феликс
Новые функции 😬
2 часа назад в 17:00
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