ASRock выпустила утилиту для запуска нейросети на видеокартах





Компания ASRock выпустила программный дистрибутив AI Quickset, который устанавливает ПО для работы с генеративными нейросетями. AI Quickset устанавливает несколько компонентов, упрощающих работу с нейросетью Stable Diffusion. Также скачиваются наиболее свежие библиотеки TensorFlow и PyTorch.



Новый софт позволяет задействовать видеокарты для создания изображений с использованием систем искусственного интеллекта. Картинки генерируются непосредственно на компьютере пользователя с помощью вычислительных мощностей видеокарты. Тем самым устраняется зависимость от сторонних сервисов, многие из которых платные.







Набор ПО AI Quickset работает на компьютерах, оснащённых материнскими платами Intel 600/700 или AMD 500/600, процессорами Intel 13-го или 14-го поколений или AMD Ryzen 5000/7000 и видеокартами Radeon RX 7000 (возможно, поддерживаются более ранние модели видеокарт). Скачать AI Quickset можно с сайта ASRock.



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