Астрологи объявили неделю Android-флагманов: Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Elite

Фархад
Snapdragon 8 Elite

Похоже, Qualcomm решила отойти от привычного нейминга, и вместо Snapdragon 8 Gen 4 назвала свой новый сверхмощный чип Snapdragon 8 Elite. Он станет основой для следующего поколения флагманов под управлением ОС Android.

Чипсет оснащён двумя суперядрами Oryon с тактовой частотой 4,32 и шестью высокопроизводительными ядрами по 3,53 ГГц. Также он получил 24 МБ кэш-памяти L2, разделённой на 12 МБ для ядер Prime и 12 МБ для ядер Performance.

Snapdragon 8 Elite

Также Qualcomm использовала новый графический процессор Adreno 830, который обеспечивает до 40% прироста производительности и до 35% ускорения трассировки лучей. Вдобавок он поддерживает все современные графические API, включая Unreal Engine, Nanite и Chaos Engine.

Ожидается, что Snapdragon 8 Elite от Qualcomm будет использоваться в смартфонах Xiaomi 15, HONOR Magic 7, realme GT7 Pro, OnePlus 13, OPPO Find X8 и Samsung Galaxy S25 Ultra.

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Источник:
VGZ
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