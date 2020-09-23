





Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) сообщил о том, что его доля на мировом рынке игровых ноутбуков выросла до 23,6% и составляет почти четверть от общего числа проданных в 2020 году ноутбуков. Игровые ноутбуки ROG лидируют в странах Восточной и Западной Европы, на Ближнем Востоке, в Африке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.Ноутбуки ROG продолжают пользоваться популярностью в сегменте топовых игровых решений. В июле 2020 года продажи игровых ноутбуков ROG, оснащенных графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX, составили 29,2% — почти треть всего мирового рынка. Игровые ноутбуки ROG занимают лидирующую позицию на рынке в нескольких регионах мира на протяжении 12 месяцев подряд.Republic of Gamers («Республика Геймеров») — это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты. Он охватывает материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором киберспортивных турниров.