



Компания ASUS анонсировала выпуск игрового планшета ROG Flow Z13, который позиционируется как самый мощный в мире. Он работает на Windows 11 и поддерживает подключение внешней видеокарты для увеличения производительности.



Подробностей об этом устройстве пока нет, они будут раскрыты в начале января в рамках выставки CES. Как он выглядит, уже известно, и судя по тизеру, у него довольно толстый корпус (а отверстия по бокам намекают на наличие вентиляторного охлаждения).



По всей видимости, планшет ROG Flow Z13 будет оснащён разъёмом для подключения внешней видеокарты ROG XG Mobile. В прошлом году ASUS выпустила тонкий ноутбук ROG Flow X13 с таким же разъёмом и подключавшуюся к нему миниатюрную версию видеокарты GeForce RTX 3080. Впрочем, с учётом толщины планшета, не исключено, что игровой чип будет встроен непосредственно в материнскую плату.







