







































Компания ASUS представила новую линейку материнских плат с чипсетом AMD B450 на базе процессорного разъема AMD AM4. Обновленные модели предлагают гибкость в выборе компонентов для самостоятельной сборки ПК.Платы поддерживают функцию BIOS FlashBack для последующего обновления аппаратной прошивки без подключения процессора, а также наделены большим объемом встроенной памяти для широкой совместимости с различными моделями процессоров AMD Ryzen. В ряде моделей добавлены разъемы для подключения светодиодных лент, программное обеспечение для интеллектуального шумоподавления в микрофоне и совместимость с набором утилит ASUS Armoury Crate для настройки различных параметров системы и синхронизации светодиодной подсветки с помощью функции Aura Sync.Материнские платы ASUS с чипсетом B450 совместимы с широким набором компонентов, что позволяет выбрать более быстрый процессор AMD Ryzen, более производительную видеокарту, блок питания с запасом мощности на будущее и более тихий, но не менее эффективный процессорный кулер. Платы на базе процессорного разъема AMD AM4 совместимы с новейшими процессорами Ryzen на базе архитектуры Zen 3, а также процессорами Ryzen первого, второго и третьего поколений.Представленная линейка включает обновленные версии почти всех ранее выпущенных материнских плат ASUS с чипсетом B450 — от игровых моделей ROG Strix до базовых Prime — по доступной цене.В обновленной версии материнская плата ROG Strix B450-F Gaming II получила существенные улучшения. В системе питания процессора применяются 8+4 силовых модулей MOS. Отдельные элементы питания располагаются между усовершенствованным радиатором с термопрокладками и задней панелью, которая способствует отведению тепла.Расположенные рядом с процессорным разъемом четыре слота готовы принять модули памяти общим объемом до 128 ГБ и поддерживают разгон оперативной памяти до 4400 МГц. Два разъема M.2 позволяют создать высокоскоростную систему хранения из твердотельных накопителей большой емкости и даже объединять их в массивы по технологии NVMe RAID. В обновленной версии материнской платы основной разъем M.2 также получил алюминиевый радиатор для охлаждения высокопроизводительных твердотельных накопителей. В этой модели не предусмотрен встроенный беспроводной контроллер, но имеется слот M.2 с ключом E-Key, в который можно установить модуль WiFi 6.На задней панели располагаются восемь портов USB, включая два порта Type-A с поддержкой высокоскоростного интерфейса USB 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) и порт Type-C с поддержкой интерфейса USB 3.2 Gen 1. Один из портов USB предназначен для обновления прошивки материнской платы с помощью функции BIOS FlashBack. Эта технология позволяет провести обновление BIOS с USB-флешки, не подключая процессор.Черная поверхность печатной платы украшена кибертекстовым орнаментом с акцентами на щитке ввода/вывода и радиаторе чипсета. Черно-белое оформление служит фоном для декоративной подсветки. В этой модели предусмотрено два стандартных разъема для светодиодных RGB-лент и один разъем для адресуемой подсветки второго поколения с минимальной латентностью и гибкой настройкой. К материнской плате прилагается программное обеспечение, в котором реализована технология интеллектуального шумоподавления для микрофона. Специальный алгоритм выделяет из аудиопотока только голос пользователя, отфильтровывая посторонние звуки, что подходит для интернет-конференций, голосового общения с товарищами по игре и онлайн-обучения.Материнская плата TUF Gaming B450-Plus II в обновленной версии получила радиатор увеличенной площади для охлаждения системы питания, состоящей из 8+2 фаз, поэтому она подходит даже для самых мощных моделей процессоров Ryzen. На полноразмерной плате форм-фактора ATX нашлось место для двух дополнительных разъемов M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей, а набор портов ввода/вывода включает порты Type-C и Type-A с поддержкой высокоскоростного интерфейса USB 3.2 Gen 2.Если в дискретной видеокарте нет необходимости, материнская плата TUF Gaming B450-Plus II предусматривает возможность установки процессора Ryzen со встроенным графическим ядром Vega, а для передачи видеосигнала на мониторы высокого разрешения можно использовать выход DisplayPort. Поверхность этой материнской платы оформлена в хорошо узнаваемом стиле TUF Gaming с яркими черно-желтыми полосками. Также на этой материнской плате имеются два разъема для подключения светодиодных RGB-лент.Материнская плата TUF Gaming B450M-Pro II выполнена в компактном форма-факторе microATX. Как и у более крупной модели TUF Gaming B450-Plus II, на этой плате имеются порты Type-C и Type-A с поддержкой интерфейса USB 3.2 Gen 2, а также дополнительные разъемы с интерфейсом USB 3.2 Gen 1.Геймерская направленность этой платы проявляется в наличии двух слотов PCI Express 3,0×16, один из которых усилен металлическим каркасом (технология SafeSlot). Массивные радиаторы, покрывающие подсистему питания, эффективно справляются с отведением тепла даже при высоких нагрузках. Четыре слота DIMM для модулей памяти формата DDR4 в общей сложности поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти, которую можно разогнать до тактовой частоты 4400 МГц. Для твердотельных накопителей на плате имеются два разъема M.2 с интерфейсом PCIe.Еще одна материнская плата из обновленной линейки TUF Gaming с чипсетом B450, TUF Gaming B450M-Plus II, создана для тех, кто ищет высоконадежное устройство по доступной цене.Основной слот PCIe 3,0×16 усилен металлическим каркасом (технология SafeSlot) и подходит для установки даже самых тяжелых видеокарт. Разъем M.2 поддерживает интерфейс PCIe 3,0×4 для твердотельных накопителей стандарта NVMe. Возможности кастомизации представлены разъемом для светодиодных RGB-лент и поддержкой технологии синхронизации подсветки Aura Sync.Материнская плата TUF Gaming B450M-Plus II поставляется с целым набором полезных программных утилит: функция BIOS FlashBack служит для обновления прошивки, технология интеллектуального шумоподавления для микрофона поможет избавиться от посторонних звуков во время голосового общения, функция Turbo LAN позволяет управлять сетевым трафиком, отдавая приоритет пакетам с игровыми данными, чтобы минимизировать пинг в играх, а набор утилит Armoury Crate служит для мониторинга и настройки параметров системы.Материнская плата Prime B450M-A II позволяет получить набор функций в компактном форм-факторе. Система питания процессора в ней расположена под радиатором для максимально эффективного отвода тепла. Четыре слота DIMM готовы принять модули памяти DDR4 общим объемом до 128 ГБ, а разъем M.2 дополняют шесть разъемов SATA, что позволяет создавать различные конфигурации системы хранения.На задней панели материнской платы располагаются два порта с поддержкой высокоскоростного интерфейса USB 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), а для фронтальной панели предлагается разъем с интерфейсом USB 3.2 Gen 1. Функция BIOS FlashBack позволяет упростить процесс обновления прошивки. Встроенная флеш-память 256 МБ — также задел на будущее для обновления BIOS и расширения совместимости с различными моделями процессоров.Для тех, кто желает украсить систему декоративной подсветкой, предусмотрен разъем для подключения светодиодных RGB-лент с поддержкой технологии синхронизации подсветки Aura Sync. Охлаждение компонентов обеспечивает технология Fan Xpert 2+ с тремя 4-контактными разъемами для вентиляторов с ШИМ-регулировкой и защитой от перегрузки. Для управления настройками системы, созданной на основе материнской платы Prime B450M-A II, служит комплекс утилит Armoury Crate.Материнская плата Prime B450M-K II — это простое и доступное по цене устройство с набором основных функций.Система питания Digi+ рассчитана на процессоры Ryzen начального и среднего уровня. Для модулей памяти на этой материнской плате предусмотрено два слота, максимальный объем оперативной памяти составляет 64 ГБ. Основной слот PCIe 3,0×16 конструктивно усилен с помощью технологии SafeSlot. Для создания гибкой системы хранения данных на этой материнской плате имеются один слот M.2 и четыре слота SATA.В обновленной версии материнская плата Prime B450M-K II получила порт HDMI на задней панели, расширяющий возможности для вывода видеосигнала. Технология BIOS FlashBack и встроенная флеш-память емкостью 32 МБ — решение для будущих обновлений прошивки. Набор интерфейсов предусматривает возможность вывода на фронтальную панель двух разъемов USB 3.2 Gen 1. Для быстрой и удобной настройки системных параметров служит комплекс программных утилит Armoury Crate.