Asus представила первый геймерский мини-ПК с GeForce RTX 5070

Модель работает на процессоре AMD с возможностью апгрейда.
ROG GR70 работает на процессоре AMD Ryzen 9 9955HX3D в связке с графикой Nvidia GeForce RTX 5070 для ноутбуков. Компания обещает высокую производительность в играх за счет технологии 3D V-Cache и многозадачность для творческих проектов. Все это охлаждается тремя кулерами. Традиционную RGB-подсветку тоже завезли.
Пока Asus ROG GR70 продается только в Китае по цене около ~$2100 (~170 000 руб). О стоимости и поступлении устройства на международный рынок пока ничего неизвестно.