Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Asus представила первый геймерский мини-ПК с GeForce RTX 5070

Артем
zdfnzfdgmzgfhkmxgh.png

Модель работает на процессоре AMD с возможностью апгрейда.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В корпус ROG GR70 вместили «материнку» размером 280×180×60 мм и солидный набор портов: два DisplayPort 2.1, два HDMI 2.1 FRL, один Thunderbolt 4, шесть USB-A 3.2 Gen 2, один USB-C 3.2 Gen 2, аудиоразъем 3,5 мм и LAN. Также заявлена поддержка Wi-Fi 7 и по паре слотов для расширения «оперативки» формата DDR5 и SSD-накопителя M.2 2280 (PCIe 5.0 и PCIe 4.0). 

ROG GR70 работает на процессоре AMD Ryzen 9 9955HX3D в связке с графикой Nvidia GeForce RTX 5070 для ноутбуков. Компания обещает высокую производительность в играх за счет технологии 3D V-Cache и многозадачность для творческих проектов. Все это охлаждается тремя кулерами. Традиционную RGB-подсветку тоже завезли.

Пока Asus ROG GR70 продается только в Китае по цене около ~$2100 (~170 000 руб). О стоимости и поступлении устройства на международный рынок пока ничего неизвестно.

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Обзор Asus Zenbook 14 (UM3406K): ультрабук, за который не стыдно
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 2025
Тебя я видел во сне: обзор геймерского ноутбука Asus ROG Strix SCAR 18 (2025)

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас
Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии