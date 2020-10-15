



















Компания ASUS представила три геймерские материнские платы: Republic of Gamers (ROG) Crosshair VIII Dark Hero, TUF Gaming X570 Pro (WiFi) и ROG Strix B550-XE Gaming WiFi. Они совместимы с процессорами AMD Ryzen на базе микроархитектуры Zen третьего поколения. Все ранее выпущенные материнские платы ASUS 500-й серии (X570, B550 и A520) также получат поддержку процессоров AMD Ryzen Zen 3.Платформа AMD X570 предлагает поддержку интерфейса PCI Express 4.0 для новейших видеокарт и твердотельных накопителей. Для работы чипсета с высокой пропускной способностью требуется охлаждение. Обычно эта проблема решается с помощью радиатора со встроенным вентилятором, лопасти которого приводятся во вращение, когда это необходимо. ROG Crosshair VIII Dark Hero — первая материнская плата ASUS на базе чипсета X570, в которой реализовано пассивное охлаждение чипсета. Массивный радиатор увеличенной площади не только отводит тепло от чипсета, но и распространяется на область между слотами PCIe. Увеличенная поверхность теплорассеивания помогает избегать перегрева компонентов даже при заполнении всех слотов материнской платы.Система питания материнской платы ROG Crosshair VIII Dark Hero также претерпела изменения. Подсистема питания состоит из 16 фаз, а ее топология рассчитана на перепады напряжения, возникающие при различных уровнях загрузки многоядерных процессоров.Из названия этой модели очевидно, что Crosshair VIII Dark Hero — это усовершенствованный и видоизмененный вариант материнской платы ROG с чипсетом X570 первого поколения. Темное оформление корпуса служит фоном для RGB-подсветки логотипов ROG на радиаторе и кожухе щитка ввода/вывода.Два основных слота M.2 с интерфейсом PCIe 4,0×4 конструктивно усилены по технологии SafeSlot и подходят для установки тяжелых игровых видеокарт. Рядом с ними расположены еще два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4,0×4 для высокоскоростных твердотельных накопителей формата NVMe.На задней панели материнской платы расположены порты ввода/вывода: семь разъемов Type-A и один порт USB Type-C с поддержкой интерфейса USB 3.2 Gen 2 для быстрых периферийных устройств, беспроводной интерфейс Intel WiFi 6 AX200 и разъем 2.5G Ethernet для высокоскоростного интернет-соединения в играх. За качество звучания отвечает аудиокодек SupremeFX S1220 в паре с ЦАП ESS ES9023 для вывода аудиосигнала через фронтальную панель. Предусмотрен вывод разъема с интерфейсом USB 3.2 Gen 2 на фронтальную панель.В материнской плате Crosshair VIII Dark Hero реализован ряд функций, которые оценят компьютерные энтузиасты и оверклокеры. Для очистки данных CMOS и обновления прошивки с помощью функции BIOS FlashBack на панели разъемов ввода/вывода предусмотрены отдельные кнопки.Материнская плата TUF Gaming X570-Pro (WiFi) может похвастать усовершенствованной подсистемой питания из 12 + 2 силовых модулей DrMOS, шестислойной печатной платой, разъемами питания ProCool, элементной базой, соответствующей военно-промышленному стандарту и технологией Digi+ для надежности. Система охлаждения включает отдельные радиаторы для чипсета, подсистемы питания и слота M.2, а также гибридные разъемы для вентиляторов с программным управлением Fan Xpert 4.Набор поддерживаемых интерфейсов включает два слота M.2 с интерфейсом PCI Express 4.0 и поддержку интерфейса USB 3.2 Gen 2 через разъемы Type-C (один для фронтальной панели и один для задней), а также Type-A. На материнской плате предусмотрены контроллер проводного соединения Intel 2.5G Ethernet, модуль Intel WiFi 6, поддержка интерфейса Bluetooth 5.1, а также реализованы технологии LANGuard и TurboLAN.Аудиосистема этой материнской платы включает кодек Realtek S1200A и обеспечивает соотношение сигнал-шум на уровне 108 дБ для линейного стереовыхода и 103 дБ для линейного входа. Интегрированное программное обеспечение служит для интеллектуального подавления посторонних шумов в микрофоне, чтобы голос пользователя всегда звучал чисто. Технология DTS Custom, реализованная в аудиосистеме этой материнской платы, использует алгоритмы для эмуляции пространственного звучания при использовании стереонаушников и гарнитур.ROG Strix B550-XE Gaming — новая флагманская модель линейки материнских плат чипсетом B550. Для обеспечения стабильной работы процессора AMD на базе микроархитектурой Zen третьего поколения в ней используется такая же 16-фазная подсистема питания, как и в модели ROG Crosshair VIII Dark Hero.Для отведения тепла от подсистемы питания служат радиаторы с активным охлаждением, соединенные тепловой трубкой, а также термопрокладка. Два слота M.2 оснащены собственными радиаторами и еще один радиатор со встроенным вентилятором отвечает за охлаждение идущего в комплекте с этой материнской платой адаптера Hyper M.2×16 Gen4.На материнской плате ROG Strix B550-XE Gaming реализованы сетевые контроллеры 2.5G Intel Ethernet и Intel WiFi 6 AX200, шесть слотов M.2 (четыре из которых расположены на адаптере Hyper M.2×16), а также технология BIOS FlashBack.Все ранее выпущенные материнские платы ASUS 500-й серии (X570, B550 и A520) получат поддержку процессоров AMD Ryzen на базе микроархитектуры Zen 3. Компания ASUS непрерывно работает над оптимизацией и обновлением BIOS своих материнских плат, чтобы обеспечить максимально высокую производительность и удобство для всех пользователей. Подробная информация об актуальных версиях BIOS — в таблице ниже.Обновление BIOS для материнских плат ASUS 500-й серии (для совместимости с процессорами Zen 3)