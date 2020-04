Процессор: Intel Core i9-10980HK

Операционная система: Windows 10 Pro

Графика: до NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

Дисплей: 17,3», FHD (1920×1080), IPS, частота обновления до 300 Гц, время отклика — 3 мс

До 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц, 2 x M.2 NVMe PCIe 3,0×4 для твердотельных накопителей емкостью до 1 ТБ с поддержкой массива RAID0, до 3 твердотельных накопителей

2×2 Intel WiFi 6 (Gig+) (802.11ax), технология RangeBoost, Bluetooth 5.1

Звук: 2 динамика по 4,2 Вт

Клавиатура: мембранная с подсветкой, поддержка технологии синхронизации подсветки Aura Sync, индивидуальная RGB-подсветка клавиш

Левая панель: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A,

1 x комбинированный аудиоразъем (микрофонный вход и выход для наушников)

Задняя панель: 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 X USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort без функции PD), 1 x LAN RJ45, 1 x HDMI (HDMI 2.0b), HDCP SPEC 2.2

Аккумулятор: 66 Вт·ч

Размеры: 39,97×29,34×2,79 см

Вес: 2,9 кг













Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers представил специальную версию игрового ноутбука Strix SCAR 17 с дисплеем, поддерживающим частоту обновления до 300 Гц и время отклика 3 мс. Установленная в этом ноутбуке видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER обеспечивает графическую производительность киберспортивного уровня.17,3-дюймовый дисплей ROG Strix SCAR 17 заключен в тонкую рамку, благодаря которой экранное пространство выглядит просторнее, а корпус устройства остается компактным — относительная площадь экрана составляет 81,5%. Благодаря усовершенствованной системе охлаждения тактовая частота графического процессора NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с помощью функции ROG Boost в режиме Turbo может достигать 1560 МГц (при энергопотреблении 150 Вт), что превосходит возможности стандартной версии видеокарты.Специальная версия ноутбука ROG Strix SCAR 17 получила систему охлаждения, в которой используются четыре радиатора вместо обычных трех, а количество радиаторных ребер в специальной версии увеличено до 284. В остальном же охлаждение этой модели повторяет систему с жидкометаллическим термоинтерфейсом.Технология автоматического нанесения жидкометаллического термоинтерфейса включает создание защитного барьера, препятствующего растеканию термопасты в процессе эксплуатации устройства. В модели ROG Strix SCAR 17 такое охлаждение процессора помогает поддерживать высокую производительность и достигать тактовой частоты до 5,3 ГГц на каждом ядре, не перегружая систему активного охлаждения. Результат — более высокая производительность при более тихой работе. Лаже в режиме Turbo вентиляторы производят шум не громче 50 дБ.Клавиатура ноутбука ROG Strix SCAR 17 выполнена по стандартам обычных клавиатур для стационарных компьютеров. Область корпуса под запястьями покрыта особой приятной на ощупь текстурой, предотвращающей появление пятен и отпечатков пальцев. Для управления громкостью и отключения микрофона во время игры предусмотрены горячие клавиши. Технология Overstroke позволяет увеличить такой важный для геймеров параметр, как число действий в минуту, за счет более раннего срабатывания клавиши. Нажатие каждой клавиши ноутбука обрабатывается независимо от остальных. Переключатели клавиатуры рассчитаны на ресурс в 20 миллионов нажатий.Во время длительных игровых сессий компоненты ноутбука могут сильно нагреваться, и пользоваться клавиатурой становится некомфортно. Для устранения этой проблемы воздушные потоки в корпусе модели ROG Strix SCAR 17 распределены таким образом, чтобы вентилятор обдувал снизу область клавиш WASD.В разработке концепции дизайна ноутбука Strix SCAR 17 принимали участие специалисты BMW Designworks Group. В результате была создана особая форма корпуса, перекликающаяся с концептом Face Off, ключевым элементом которого стал каскад радиаторов на задней панели, получивший название 3D Flow Zone, и ассиметричный вырез под дисплеем, способствующий прохождению воздушных потоков.





Бренд Republic of Gamers также представил игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo 15, выполненный в тонком форм-факторе и оснащенный двумя экранами.



Технические характеристики ROG Zephyrus Duo 15:





Процессор: Intel i7-10875H или Intel i9-10980HK (10-е поколение, Comet Lake)

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

Операционная система: Windows 10 Домашняя или Windows 10 Pro

Основной экран: 15,6», 4K или FHD, сертификация PANTONE Validated, несенсорный

Экран ScreenPad Plus: 14,09 дюйма, UHD (3840×1100), IPS, 60 Гц, 72% NTSC, сенсорный

Встроенная память: 16 ГБ, DDR4-3200, 1 слот SO-DIMM: до 32 ГБ, общий поддерживаемый объем памяти — до 48 ГБ, 2 слота M.2 (PCIe 3,0×4), 512 ГБ / 1 ТБ, поддержка RAID0

Клавиатура: поклавишная подсветка, независимая обработка нажатий, глубина хода клавиш — 1,4 мм

Аудиосистема: 2 динамика, ЦАП ESS с сертификацией Hi-Res Audio, интеллектуальный усилитель, приложение Nahimic Sonic Studio + ISST, микрофонный массив дальнего действия

Wi-Fi / Bluetooth, Wi-Fi 6 (802.11ax), антенная конфигурация 2×2, Bluetooth 5.0

Разъемы: 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C: DisplayPort 1.4, Thunderbolt, Power Delivery (входная мощность — 20 В / 3 А, выходная мощность — 5 В / 3 А), 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (справа), 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (внизу), 1 x HDMI 2.0b, 2 аудиоразъема: комбинированный (микрофон + наушники) и отдельный микрофонный вход, 1 x RJ-45 (проводная сеть)

Аккумулятор: 90 Вт·ч

Блок питания: 240 Вт

Подзарядка по стандарту USB-C Power Delivery 3.0 (до 65 Вт)

Размеры: 36×26.8×2,1 см

Вес: 2,4 кг

В ROG Zephyrus Duo 15 установлены два дисплея, причем дополнительный сенсорный экран ROG ScreenPad Plus, вытянутый во всю ширину корпуса, является неотъемлемой частью системы охлаждения AAS Plus: при открытии крышки ноутбука он автоматически приподнимается, открывая воздухозаборное отверстие. Увеличенное экранное пространство повышает эффективность работы в широком спектре задач. На ScreenPad Plus можно с удобством следить за электронной почтой и соцсетями, освободив место на основном дисплее для игры, фильма или профессионального приложения. Функциональность дисплея ROG ScreenPad Plus поможет ускорить выполнение различных действий. Так, функция Task Group позволяет запоминать запущенные в данный момент программы и их расположение на двух экранах, чтобы затем запускать их все вместе одним касанием. Приложение ROG Armoury Crate содержит функцию мониторинга для отслеживания на дополнительном экране важных системных характеристик, таких как частоты работы центрального и графического процессора. Под ROG ScreenPad Plus оптимизирован интерфейс стриминговой утилиты XSplit Gamecaster.В качестве термоинтерфейса центрального процессора применяется жидкий металл от Thermal Grizzly. Охлаждающий блок процессора выполнен таким образом, чтобы предотвратить протекание жидкого металла с течением времени. Теплообмен между процессором и термомодулем создает определенный температурный резерв, который можно использовать для уменьшения уровня шума, снижения рабочей температуры компонентов и повышения производительности. Пять тепловых трубок, проложенных в корпусе ноутбука, охлаждают не только центральный и графический процессоры, но и элементы их систем питания. Они соединены с четырьмя радиаторами, чьи ультратонкие ребра увеличивают общую площадь теплорассеивания, одновременно уменьшая сопротивление воздушному потоку.Лопасти двух вентиляторов n-Blade изготовлены из жидкокристаллического полимера, что делает их достаточно прочными для вращения на высокой скорости. Общее число лопастей составляет 83 у каждого вентилятора. Система охлаждения может работать в разных режимах, оптимизированных под различные типы задач. Режим Turbo — это максимальная скорость ноутбука, для обеспечения которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости. В производительном режиме Performance, который предназначен для игр, уровень шума несколько снижается, а для повседневных задач предназначен бесшумный режим Silent. Переключение между режимами осуществляется с помощью соответствующего сочетания клавиш или автоматически, с помощью пользовательских профилей.Ноутбук ASUS ROG Zephyrus Duo 15 поступит в продажу в России в конце мая по цене от 253 990 рублей.