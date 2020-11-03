







Технические характеристики

AMD Radeon RX 6800 XT

Скорость памяти: 16 Гбит/с

Интерфейс PCIe: 4.0

1 x USB Type-C

2x HDMI 2.1b

1x DisplayPort 1.4a

AMD Radeon RX 6800

Скорость памяти: 16 Гбит/с

Интерфейс PCIe: 4.0

1 x HDMI 2.1b

3 x DisplayPort 1.4a

AMD Radeon RX 6800 XT

Скорость памяти: 16 Гбит/с

Интерфейс PCIe: 4.0

1 x HDMI 2.1b

3 x DisplayPort 1.4a

AMD Radeon RX 6800

Скорость памяти: 16 Гбит/с

Интерфейс PCIe: 4.0

1 x HDMI 2.1b

3 x DisplayPort 1.4a







Компания ASUS представила новую линейку видеокарт ROG Strix и TUF Gaming на базе графических процессоров AMD Radeon 6000-й серии, в основе которых — игровой процессор с архитектурой AMD RDNA 2. В этих видеокартах была усовершенствована система охлаждения, в результате чего пользователь получает высокую производительность при низкой рабочей температуре и минимальном уровне шума.Radeon RX 6800 XT — один из самых мощных графических процессоров от компании AMD. При разработке видеокарты ROG Strix на базе этого чипа инженеры предусмотрели систему охлаждения, позволяющую раскрыть его потенциал. Их выбором стал контур водяного охлаждения. Компьютерные энтузиасты давно знакомы с преимуществами водяного охлаждения для центрального процессора, и многие из них самостоятельно собирали аналогичные системы для охлаждения видеокарт.В ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT реализовано решение, сочетающее преимущества воздушного и водяного охлаждения. Массивная пластина радиатора охлаждает и сам кристалл графического процессора, и модули видеопамяти GDDR6 вокруг него. Тепло, исходящее от этих компонентов, не просто рассеивается по корпусу, а передается непосредственно в контур жидкостного охлаждения. На другом конце контура расположен 240-миллиметровый радиатор, совместимый со стандартными креплениями современных компьютерных корпусов. За охлаждение элементов системы питания в этой видеокарте отвечают нагнетающий вентилятор и низкопрофильный радиатор.Видеокарта ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT походит для систем различных форм-факторов. Эта модель оснащена 600-миллиметровыми трубками для охлаждающей жидкости, что позволяет устанавливать ее внутри глубоких корпусов формата EATX.Для отведения тепла из замкнутого контура радиатор оборудован двумя 120-мм вентиляторами оптимизированной конструкции, рассчитанными на высокое статическое давление и способными прокачивать большой объем воздуха через близко расположенные ребра теплообменника. Как и другие модели серии ROG Strix, видеокарта ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT оснащена двумя разъемами FanConnect II для системных вентиляторов. Скорость их вращения автоматически регулируется на основе температуры центрального и графического процессоров.Помимо флагманского графического процессора Radeon RX 6800 XT, компания AMD также анонсировала модель AMD Radeon RX 6800 для систем среднего ценового сегмента. В видеокарте ROG Strix на базе процессора Radeon RX 6800 применяется воздушное охлаждение.Форм-фактор 2,9 слота позволил вместить радиатор большего размера, чтобы эффективно отводить тепло от графического процессора с помощью множества тепловых трубок. Технология MaxContact позволяет сделать поверхность основания радиатора, который установлен на графическом процессоре, максимально гладкой, что увеличивает площадь контакта и значительно улучшает теплоотвод. Три вентилятора особой конструкции Axial-tech при минимальном шуме создают усиленный воздушный поток, направленный на рёбра радиатора. Размер центральной части вентиляторов уменьшен, чтобы увеличить длину лопастей, а специальное кольцо-ограничитель обеспечивает направленное давление воздуха с низкой турбулентностью. Для видеокарты ROG Strix Radeon RX 6800 была разработана укороченная печатная плата с вырезом на задней панели для отведения тепла от графического процессора. Горячий воздух смешивается с выдуваемым из корпуса потоком.Для тех, кто предпочитает надежные устройства с лаконичным оформлением, инженеры ASUS создали видеокарты TUF Gaming на базе графических процессоров Radeon RX 6800 XT и RX 6800. Форм-фактор 2,9 слота позволил вместить массивный радиатор для стабильного охлаждения мощных графических процессоров под высокими нагрузками. Воздушные потоки формируются тремя вентиляторами Axial-tech, как и в видеокартах серии ROG Strix. Причем центральный радиатор вращается по часовой стрелке, а два боковых — против. Это позволяет уменьшить турбулентность и направить воздушный поток, увеличить скорость вращения лопастей и объем прокачиваемого через радиатор воздуха без усиления шума.