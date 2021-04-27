Официальный российский интернет-магазин ASUS проводит распродажу. До 10 мая включительно некоторые модели ноутбуков можно приобрести со скидкой 10% или по программе рассрочки на 24 месяца без переплаты.
Скидка 10% предоставляется по промокоду May10, который нужно указать при оформлении заказа. В распродаже участвует 13 моделей ноутбуков в разных ценовых категориях.
ASUS Laptop K543BA-DM757 — 37 161 ₽ вместо 41 290 ₽ (от 1 548 ₽ в месяц в рассрочку)
Ноутбук с IPS-экраном 15,6 дюйма (Full HD), процессором AMD A9-9425, графикой AMD Radeon R5, 4 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 256 ГБ. Недорогая, но очень прочная и лёгкая модель с DVD-приводом, HDMI-выходом, несколькими USB-портами и кардридером для карт памяти стандарта microSD.
ASUS ZenBook 13 UX325EA-KG230T OLED — 76 491 ₽ вместо 84 990 ₽ (от 3 187 ₽ в месяц в рассрочку)
Ноутбук с OLED-экраном 13,3 дюйма (Full HD), процессором Intel Core i5-1135G7, графикой Intel Iris Xe, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 512 ГБ. Ультратонкий и очень лёгкий ноутбук (13,9 мм, 1,07 кг) с автономностью до 18 часов, быстрой зарядкой, большим тачпадом и звуком от Harman Kardon.
ASUS ZenBook S UX393EA-HK001T — 122 031 ₽ вместо 135 590 ₽ (от 5 085 ₽ в месяц в рассрочку)
Ноутбук с сенсорным экраном 14 дюймов (3300×2200 пикселей), процессором Intel Core i7-1165G7, графикой Intel Iris Plus, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 1 ТБ. Одна из самых топовых моделей — производительная, лёгкая (1,35 кг), с тонким металлическим корпусом (15,7 мм), автономностью до 12 часов, быстрой зарядкой и большим тачпадом, на который можно вывести цифровой блок.
Эти и другие модели ноутбуков ASUS со скидкой 10% можно приобрести в официальном магазине ASUS. Курьерская доставка по России осуществляется бесплатно.
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Скидка 10% предоставляется по промокоду May10, который нужно указать при оформлении заказа. В распродаже участвует 13 моделей ноутбуков в разных ценовых категориях.
ASUS Laptop K543BA-DM757 — 37 161 ₽ вместо 41 290 ₽ (от 1 548 ₽ в месяц в рассрочку)
Ноутбук с IPS-экраном 15,6 дюйма (Full HD), процессором AMD A9-9425, графикой AMD Radeon R5, 4 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 256 ГБ. Недорогая, но очень прочная и лёгкая модель с DVD-приводом, HDMI-выходом, несколькими USB-портами и кардридером для карт памяти стандарта microSD.
ASUS ZenBook 13 UX325EA-KG230T OLED — 76 491 ₽ вместо 84 990 ₽ (от 3 187 ₽ в месяц в рассрочку)
Ноутбук с OLED-экраном 13,3 дюйма (Full HD), процессором Intel Core i5-1135G7, графикой Intel Iris Xe, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 512 ГБ. Ультратонкий и очень лёгкий ноутбук (13,9 мм, 1,07 кг) с автономностью до 18 часов, быстрой зарядкой, большим тачпадом и звуком от Harman Kardon.
ASUS ZenBook S UX393EA-HK001T — 122 031 ₽ вместо 135 590 ₽ (от 5 085 ₽ в месяц в рассрочку)
Ноутбук с сенсорным экраном 14 дюймов (3300×2200 пикселей), процессором Intel Core i7-1165G7, графикой Intel Iris Plus, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 1 ТБ. Одна из самых топовых моделей — производительная, лёгкая (1,35 кг), с тонким металлическим корпусом (15,7 мм), автономностью до 12 часов, быстрой зарядкой и большим тачпадом, на который можно вывести цифровой блок.
Эти и другие модели ноутбуков ASUS со скидкой 10% можно приобрести в официальном магазине ASUS. Курьерская доставка по России осуществляется бесплатно.
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Хуавей и Сяоми делают вроде бы годно, но дел с ними ещё не имел.
В общем для меня качество — это в первую долговечность. А качество исполнения и материалов уже зависит от сегмента и ценовой категории, тут каждый сам для себя решает какой брать.
И что по факту, данный бренд просто китайский продукт, взращённый на основе IBM ?!
Сейчас жду выхода Ideapad 5 pro 16' на AMD 5800H и Nvidia 3600, всё эта мощь в корпусе макбука и по цене в районе 100к
Ничего не навязываю, но если хотите, почитайте отзывы на маркетах от множества людей, обзоры посмотрите, возможно поменяете мнение.
Самому нравится Lenovo, поэтому интересно было Ваше мнение 🤝
Asus... дохнут клавы через год-полтора, если ежедневно работать, Acer тоже так себе😕