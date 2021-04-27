





Официальный российский интернет-магазин ASUS проводит распродажу. До 10 мая включительно некоторые модели ноутбуков можно приобрести со скидкой 10% или по программе рассрочки на 24 месяца без переплаты.Скидка 10% предоставляется по промокоду May10, который нужно указать при оформлении заказа. В распродаже участвует 13 моделей ноутбуков в разных ценовых категориях.Ноутбук с IPS-экраном 15,6 дюйма (Full HD), процессором AMD A9-9425, графикой AMD Radeon R5, 4 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 256 ГБ. Недорогая, но очень прочная и лёгкая модель с DVD-приводом, HDMI-выходом, несколькими USB-портами и кардридером для карт памяти стандарта microSD.Ноутбук с OLED-экраном 13,3 дюйма (Full HD), процессором Intel Core i5-1135G7, графикой Intel Iris Xe, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 512 ГБ. Ультратонкий и очень лёгкий ноутбук (13,9 мм, 1,07 кг) с автономностью до 18 часов, быстрой зарядкой, большим тачпадом и звуком от Harman Kardon.Ноутбук с сенсорным экраном 14 дюймов (3300×2200 пикселей), процессором Intel Core i7-1165G7, графикой Intel Iris Plus, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 1 ТБ. Одна из самых топовых моделей — производительная, лёгкая (1,35 кг), с тонким металлическим корпусом (15,7 мм), автономностью до 12 часов, быстрой зарядкой и большим тачпадом, на который можно вывести цифровой блок.Эти и другие модели ноутбуков ASUS со скидкой 10% можно приобрести в официальном магазине ASUS. Курьерская доставка по России осуществляется бесплатно.