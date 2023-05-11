Asus ROG Ally представлена официально. Пора сливать Steam Deck?

Фархад
ROG Ally

Сегодня, 11 мая, тайваньский производитель компьютеров Asus провёл официальную презентацию своей первой портативной консоли ROG Ally.

Все инсайды в этот раз подтвердились — девайс будет доступен в двух конфигурациях с разными процессорами и объёмом памяти. В минимальной версии установлен 4-нм APU AMD Ryzen Z1 с 6 ядрами и 12 потоками, графикой RDNA3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель NVMe SSD на 256 ГБ. Топовый ROG Ally получил более мощный APU AMD Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами и 16 потоками и накопитель NVMe SSD на 512 ГБ.

ROG Ally

Обе версии оснащены 7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц, а также стереодинамиками с Dolby Atmos и проприетарным слотом для подключения док-станции с внешней видеокартой eGPU ROG XG Mobile. Кроме того, в корпусе есть слот под карты microSD. Работает ROG Ally на Windows 11.

ROG Ally

Базовая версия оценена в $599, а топовая обойдётся в $699. Консоль поступит в продажу в некоторых странах с 13 июня. Стоимость eGPU с AMD RX6850M XT составляет $799, а модель с NVIDIA GeForce RTX 4090 — $1999.

ROG Ally

Интересно, что при схожей цене со Steam Deck, Asus ROG Ally предлагает гораздо большую производительность, более плавный и качественный дисплей и лучшее охлаждение. Единственный минус — отсутствие фирменного магазина игр наподобие Steam, и, как следствие, нулевая оптимизация игр.
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Источник:
Asus
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Комментарии

Dmitriy
+512
Dmitriy
Ну steam на него, полагаю, можно будет поставить без проблем, а там и SteamOS может до него кто допилит, чтобы "из коробки".
Но магазины игр не всем нужны, так что свободы там, по сути, в разы больше.
Сегодня в 18:11
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tellurian
+5065
tellurian
В цене 1999$ нет ошибки?
час назад в 20:41
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