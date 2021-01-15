









Компания ASUS представила беспроводной маршрутизатор RT-AX68U с поддержкой стандарта WiFi 6 и сервиса Instant Guard для безопасного подключения к общественным сетям WiFi.Поддержка 802.11ax (WiFi 6-го поколения) и антенная конфигурация 3×3 MIMO позволяют получать скорость беспроводного соединения до 2700 Мбит/с в домашней сети. RT-AX68U обеспечивает большую зону покрытия и стабильный сигнал для множества одновременно подключенных устройств. Кроме того, он поддерживает новый бесплатный сервис Instant Guard, который позволяет через мобильное приложение обезопасить подключение к общественным сетям WiFi.Технология OFDMA, реализованная в стандарте WiFi 6-го поколения, вертикальная ориентация корпуса и использование трех внешних антенн для разделения потоков данных (конфигурация 3×3 MIMO) — это позволило расширить зону покрытия и увеличить скорость передачи данных. Передаче сигнала способствует специальная технология формирования луча.RT-AX68U поддерживает технологию ячеистых сетей AiMesh, которая позволяет объединять совместимые маршрутизаторы в ячеистую домашнюю сеть с бесшовным роумингом между узлами и широким покрытием без мертвых зон.RT-AX68U — первый маршрутизатор ASUS, в котором реализована поддержка нового сервиса ASUS Instant Guard. Это решение позволяет через мобильное приложение обеспечить безопасность и приватность при подключении к общественным сетям WiFi. Instant Guard с помощью технологии VPN (виртуальная частная сеть) создаёт защищенный канал для передачи зашифрованных данных через маршрутизатор RT-AX68U. Благодаря этому, передаваемые по WiFi данные защищены от несанкционированного просмотра посторонними лицами.В отличие от сторонних сервисов VPN, технология Instant Guard использует VPN-сервер, работающий на маршрутизаторе RT-AX68U. Так соединение получается еще более безопасным, при этом сервис Instant Guard бесплатен. Маршрутизатор RT-AX68U также позволяет использовать сторонние VPN-сервисы. Подключение по технологии Instant Guard также имеет еще одно важное преимущество в виде бесплатной пожизненной лицензии на антивирусное программное обеспечение ASUS AiProtection, встроенное в маршрутизатор. Оно блокирует доступ к вредоносным сайтам и защищает подключенные устройства от заражения компьютерными вирусами.