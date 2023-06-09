ASUS выпустила неубиваемый внешний накопитель для геймеров

Александр


Компания ASUS представила внешний SSD-накопитель TUF Gaming AS1000. Корпус этого устройства защищён от повреждений по военным стандартам MIL-STD-810H, поэтому он почти неубиваемый.

Накопитель заключён в алюминиевый корпус с габаритами 125,28 × 54,27 × 13,3 мм, масса составляет 157 г. Внутри установлен высокоскоростной SSD объёмом 1 ТБ формата NVMe M.2. Подключение к компьютеру осуществляется через порт USB 3.2 Gen2 с пропускной способностью до 1000 Мбайт/с.

ASUS указывает, что накопитель TUF Gaming AS1000 можно ронять и топить — он не повредится. Правда, огонь и погружение в химически агрессивную среду он вряд ли выдержит, поскольку алюминий может расплавиться, и микросхемы внутри повредятся.

ASUS TUF Gaming AS1000 уже появился в продаже в нескольких странах мира. В пересчёте на российскую валюту он продаётся приблизительно за 12,5 тысяч рублей.
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Источник:
ASUS
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Комментарии

tellurian
+4939
tellurian
Дешевле, чем у apple добавить в ноут 512Gb. 200$.
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