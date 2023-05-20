Asus выпустила обновление, которое ломает роутеры

Компания Asus выпустила апдейт прошивки для роутеров, оказавшийся проблемным. Он содержит повреждённый файл определений угроз для утилиты AiProtection, поэтому его установка губительно сказывается на работоспособности устройств.Хуже всего то, что инженеры Asus посчитали этот апдейт настолько важным, что он автоматически устанавливается даже на тех роутерах, обладатели которых отключили функцию автообновления. С точки зрения осторожного пользователя это выглядит так, будто нормально работающий роутер вдруг сломался без каких-либо очевидных причин, которые могли бы привести к этому.Опытным путём было обнаружено, что проблема возникает в работе утилиты ASD (Asus Security Daemon). Для её устранения достаточно удалить файл /jffs/asd/chknvram20230516 и перезапустить роутер.К чести компании Asus стоит отметить, что её инженеры довольно оперативно выявили баг в конфигурации файла настроек в серверной части и уже всё исправили. Пользователям, которые столкнулись с проблемой, рекомендуется просто перезапустить роутер, а если это не помогло — нужно сбросить его к заводским настройкам и заново перенастроить подключение к провайдеру.