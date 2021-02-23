Планшеты настроены убить ноутбуки. Они компактнее и мобильнее, а в последние годы предлагают задачи, отведенные лэптопам (набор текста с помощью съемной клавиатуры, обработка фото с помощью профессионального софта).

Параллельно ноутбуки атакуют планшеты теми же методами. ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA — это лэптоп-трансформер, способный работать и в режиме ноутбука, и в режиме планшета. Все благодаря конструкции — шарнир позволяет откинуть панель на 360 градусов и фактически убирать панель с клавиатурой и тачпадом. Получается планшет — более мобильный.

Ноутбук-трансформер





Фишка ноутбука — раскрытие корпуса на 360 градусов благодаря шарниру ErgoLift. Назначение ноутбука-трансформера — позволять пользоваться им и как лэптопом, и как планшетом. Основных сценария два — просмотр видео, когда держать ноутбук неудобно (в транспорте, на диване), обработка фотографий, где стилус справится точнее, чем мышь или тачпад.

ZenBook Flip 13 UX363EA удобен при обоих. Оптимальный вес и тонкий корпус делают его мобильным и удобным. Вес лэптопа — 1,3 кг, стандартное значение для ультрабука. Толщина корпуса в закрытом состоянии — 1,39 см. Такой ноутбук удобно держать в руках в состоянии планшета, а в рюкзаке он почти не займет места и незначительно увеличит его вес.

Хотя до планшета в плане мобильности еще далеко. iPad Air 4-го поколения весит 458 г, а толщина его корпуса составляет 0,6 см — каждый параметр более чем в два раза меньше. В защиту ZenBook Flip 13 скажем, что он более универсален — сценариев использования ноутбука в разы больше. Планшеты тоже пытаются взять на себя роль лэптопов, только пока это лишь перспективная ветвь развития.

С другой стороны, общепринятые нормы использования ноутбука урезают возможности использования ZenBook Flip 13 в этом состоянии. Вполне вероятно, вы будете на нем рисовать, обрабатывать фото или смотреть кино дома, но если включите фильм на таком устройстве в метро, скорее всего, на вас посмотрят как на идиота. Чтобы ноутбук в состоянии планшета стал нормой, компании должны массово их выпускать, а маркетологи доказывать, почему это актуально. Пример — AirPods: в 2017 году человек с беспроводными наушниками смотрелся по-дурацки, сейчас bluetooth-гарнитуры популярны. Ни одни, ни другие с этим не торопятся.

Дизайн и эргономика

Корпус ZenBook Flip 13 качественный. Материал — алюминий. С ним ноутбук смотрится солиднее и презентабельнее, чем с пластиковым покрытием, тактильно он также приятнее. Внешне ASUS выделила собственный ноутбук от всех остальных. Крышка корпуса рифленая — от логотипа расходятся круги, а солнечные лучи она отражает в стиле DVD-диска.

Тест на макбук устройство проходит — крышка легко открывается одной рукой, шарнир затянут не туго. Единственный минус корпуса — большой зазор между панелями в обоих состояниях — закрытом и в режиме планшета. Между ними скапливается пыль, а ноутбук теряет презентабельность — появляется впечатление, что инженеры его недоработали.

Клавиатура, тачпад и разъемы





Больше всего внимания в ZenBook Flip 13 приковывает NumberPad 2.0. Это тачпад, совмещенный с цифровым клавиатурным блоком. Он ставится почти во все клавиатуры для компьютеров и почти никогда его не оказывается у ноутбуков. Задача трекпада — в частности, заменить его.

Причем, система сама распознает, когда NumberPad применяется для набора чисел, а когда для управления курсором. В процессе нашей эксплуатации алгоритм ни разу не ошибся.

Клавиатура устройства также достойна внимания. Она занимает всю ширину корпуса, поэтому с правой стороны интересы разместили дополнительную колонку клавиш. Другое изменение — кнопка питания теперь располагается на правой боковой грани рядом с разъемом USB-A. В остальном раскладка классическая. Мы пересели на этот ноутбук с MacBook Pro 13 2017 без тачбара, привыкать к расположению клавиш не пришлось.

Ход клавиш удобный — не короткий, и не длинный. Печатать на ноутбуке комфортно — пальцы не болят от жестких кнопок, как на MacBook с «бабочкой», и не проваливаются как в случае с игровыми клавиатурами. Идеально для набора текста.

Разъемов четыре: один HDMI, один USB Type-A и два USB-C Thunderbolt 3. Минус устройства — отсутствие разъема на 3,5мм. Все же пока для профессиональных задач применяются проводные наушники — с более точной передачей звука и меньшей задержкой.

Экран





В ноутбуке стоит сенсорный экран NanoEdge. Он распознает 4096 уровней давления, что позволяет ему решать разные задачи в зависимости от силы нажатия. Поддерживается стилус ASUS Pen. С этим аксессуаром ноутбук заменит вам обычный планшет или графический. Оба устройства анализируют силу нажатия, что позволяет регулировать толщину выводимых линий, как при письме обычной ручкой по бумаге.

С точки зрения стандартных параметров, дисплей ZenBook Flip 13 не относится ни к плюсам, ни к минусам. Тип матрицы — OLED, разрешение Full HD (1920X1080). Цветопередача точная — 100% охвата палитры sRGB. Единственный минус — у устройства, созданного в частности для дизайнеров и художников, разрешение могло быть и выше.

По дизайну и экстерьеру экран — однозначно плюс ноутбука. Толщина рамки составляет всего 3,9 мм, это делает корпус компактнее и эстетичнее.

Производительность и автономность

ZenBook Flip 13 предлагает процессор Процессор Intel Core i7 11-го поколения со встроенным графическим ядром Iris Xe. Причем, ноутбук выходит под маркой Evo. Ее получают ноутбуки на процессорах Core 11-го поколения, которые проверены Intel на соответствие определённым требованиям в части производительности и качества. Единственное, что напрягает — это наличие встроенной видеокарты, а не дискретной, это может сказаться на производительности при решении профессиональных задач.

На практике опасения не оправдали себя. Ноутбук набирает 795 баллов в Heaven Benchmark, хотя с интегрированное графикой Intel ноутбуки обычно показывают результат в районе 290 баллов.

Автономность — еще один плюс ZenBook Flip 13. Емкость аккумулятора составляет 67Вт/ч. Время автономной работы при умеренной нагрузке составляет 14 ч. Поддерживается быстрая зарядка. С ней ноутбук восполняет энергию от 0 до 60% за 49 минут. Заряжается ноутбук от порта USB-C.

Итог

ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA — крайне достойный ноутбук с точки зрения производительности и сценариев использования. Его мощности хватает для профессиональных задач, а возможность откинуть крышку на 360 градусов делает его еще более универсальным — для художников, дизайнеров и тех, кому нужны не профессиональные задачи, вроде просмотра кино.

У корпуса ноутбука есть минус — компания не может довести экстерьер до идеального состояния. Из-за слишком большого зазора между панелями в состоянии планшета ноутбук смотрится нелепо. Впрочем, в плане функциональности к девайсу нет претензий. Ноутбук стоит 86 000 рублей. За эти деньги он предлагает высокую производительность и уникальный опыт.





