





Сервис для размещения объявлений «Авито» рассказал, что консоли продолжают быть востребованы после карантина. Спрос с конца августа по начало сентября на эти устройства вырос в 1,5 раза.Сообщается, что на это также повлияла презентация PlayStation 5, после которой на платформе «Авито» количество объявлений о продаже предыдущих моделей PS выросло на 31%, а в Москве — на 33%.Чаще всего пользователи «Авито» интересуются консолями PlayStation. На них приходится 43% поисковых запросов, на Xbox — 13%, а на Nintendo — только 3%. За последний месяц по данным сервиса спрос на консоли вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая платформы, статистика выглядит следующим образом, рост PlayStation составил 59%, Xbox — 39%, а Nintendo — 56%.В «Авито» отметили, что в Москве консолями Nintendo интересуются меньше всего, а в Санкт-Петербурге наоборот — больше, чем другими устройствами. Что касается количества объявлений, на PlayStation приходится 37%, на Xbox — 15%, а на Nintendo — 3%.