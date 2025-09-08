«Авито Услуги»: спрос на ремонт техники Apple вырос в России почти в 1,5 раза

Александр

Фото freepik

9 сентября Apple представит новые устройства, и внимание всего мира будет приковано к свежим моделям смартфонов и других гаджетов компании. Однако в России интерес пользователей сосредоточен не только на премьерах: миллионы владельцев продолжают активно использовать iPhone, MacBook и iMac прошлых поколений. По мере старения этих устройств растет потребность в их обслуживании и ремонте. Владельцы обращаются как в авторизованные сервисные центры, так и к независимым специалистам, чтобы поддерживать гаджеты в рабочем состоянии и продлить срок их службы. По данным платформы «Авито Услуги», в 2025 году россияне стали заметно чаще искать мастеров по ремонту устройства Apple.

В январе–августе 2025 года интерес к обслуживанию iPhone разных поколений вырос на 47%, а количество предложений — на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обычно в такие услуги входит замена битого дисплея или быстро разряжающегося аккумулятора. Также владельцы относят смартфоны в ремонт, чтобы заменить разъем для зарядки, починить заедающие кнопки или высушить устройство после попадания влаги внутрь корпуса. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ремонт и обслуживание компьютеров и ноутбуков Apple стали популярнее на 22%, а мастера предлагали свою помощь на 13% активнее. В частности, такие профессионалы могут заменить дисплей, память или аккумулятор, отремонтировать разъемы или материнскую плату, а также очистить систему охлаждения. Кроме того, пользователи нередко обращаются в сервис для обновления или переустановки операционной системы macOS, а также восстановления утраченных данных с жестких дисков.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку
Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов
Авито и МЧС России запустили онлайн-игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии