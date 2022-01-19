Департамента транспорта Москвы выложил в своём телеграм-канале концепт электробуса. Это проект одного из финалистов конкурса Polestar Design Contest 2021.
«Новый дизайнерский концепт электробуса — это соединение автономных шаттлов. Создатели проекта называют стиль скандинавским минимализмом», — пишет Дептранс у себя в телеграме.
Это своеобразный «икарус-гармошка», длинный, но вполне маневренный, благодаря особой системе соединений. В некотором смысле это гибрид автобуса, трамвая и поезда с питанием от аккумуляторов. По замыслу дизайнеров, каждая из частей электробуса может передвигаться самостоятельно, а это раскрывает разнообразные сценарии использования (например, можно довезти большое количество пассажиров до определённой точки), а затем отправить их по разным маршрутам в зависимости от того, куда им нужно. Водители не потребуются, поскольку электробус управляется системой автопилота (опять же, по задумке создателей концепта). Внутри салона, само собой, всё оборудовано очень удобно и по последнему слову техники.
Вряд ли такие электробусы начнут курсировать по Москве в ближайшее время. Но в отдалённом будущем этот проект представляется вполне реальным, особенно если власти города проявят интерес к его реализации.
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Вы попробуйте сами что-нибудь такое придумать, а потом критикуйте)
2) как со слепыми зонами
3) травмо/опасность пешеходов
4) гармошка
5) где окна
2. Мы не знаем, сколько там датчиков. Живого водителя нет, не забывайте.
3. Сейчас не лучше
4. Прям как старые Икарусы, круто же было))
5. Прозрачные двери же... а так, сейчас в окна смотрят единицы, все упрутся в телефоны обычно)))
Ну, просто попробовал ответить, не серьезно же.
Или я не прав? 🤷♂️