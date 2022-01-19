«Новый дизайнерский концепт электробуса — это соединение автономных шаттлов. Создатели проекта называют стиль скандинавским минимализмом», — пишет Дептранс у себя в телеграме.







Департамента транспорта Москвы выложил в своём телеграм-канале концепт электробуса. Это проект одного из финалистов конкурса Polestar Design Contest 2021.Это своеобразный «икарус-гармошка», длинный, но вполне маневренный, благодаря особой системе соединений. В некотором смысле это гибрид автобуса, трамвая и поезда с питанием от аккумуляторов. По замыслу дизайнеров, каждая из частей электробуса может передвигаться самостоятельно, а это раскрывает разнообразные сценарии использования (например, можно довезти большое количество пассажиров до определённой точки), а затем отправить их по разным маршрутам в зависимости от того, куда им нужно. Водители не потребуются, поскольку электробус управляется системой автопилота (опять же, по задумке создателей концепта). Внутри салона, само собой, всё оборудовано очень удобно и по последнему слову техники.Вряд ли такие электробусы начнут курсировать по Москве в ближайшее время. Но в отдалённом будущем этот проект представляется вполне реальным, особенно если власти города проявят интерес к его реализации.