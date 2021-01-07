



























Компания Harman провела мероприятие ExPLORE, на котором были представлены продвинутые технологии для автомобилей. В настоящее время в рамках проекта ExP готовы три концепта (Gaming Intense Max, Creator Studio и Drive-Live Concert), в них демонстируются возможности, которые могут стать востребованы в будущем среди автовладельцев и пассажиров.Как выяснили специалисты Harman, людям часто приходится развлекать себя в автомобиле — когда они стоят в пробке, ожидают кого-то или находятся в пассажирских креслах и не заняты вождением. Можно играть в смартфон, но в этом случае возможности для развлечения сильно ограничены.Технология ExP Gaming Intense Max позволяет запускать игры и задействует встроенные в салон автомобиля экраны, акустическую систему с технологиями шумоподавления ClearChat, а также связь 5G и облачные вычисления Scalable Compute с использованием нейросетей и искусственного интеллекта. Акустическая система обеспечивает звучание с высоким качеством, а экраны OLED и QLED помогают погружаться в игры на уровне полноценных геймерских систем.Это решение создано для тех, кто любит записывать видеоконтент и вести стримы на широкую аудиторию. Оно обеспечивает высокое качество захвата видео и звука, а также гибко настраиваемое адаптивное освещение для оптимальной картинки. Запись видео ведётся несколькими камерами с разных ракурсов, а подготовить контент к загрузке и выложить его в сеть можно с помощью виртуального ассистента. По замыслу Harman, ExP Creator Studio позволит создать в автомобиле полноценную видеостудию со всеми необходимыми инструментами.





С помощью этого решения музыканты могут поддерживать связь с аудиторией и давать живые концерты прямо из автомобиля. Система ExP Drive-Live Concert оснащена динамиками и микрофонами студийного уровня, трансляция ведётся с различных ракурсов, а на экране может в режиме реального времени отображаться отклик зрителей — например, их комментарии, лайки, дизлайки и результаты голосования. Передача данных осуществляется по сетям 5G.



Harman надеется на то, что эти концепты привлекут внимание автоконцернов, производителей электроники и операторов связи. Компания уверена, что проект ExP позволит превратить автомобили в место для развлечений и творчества.







