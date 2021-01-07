Компания Harman провела мероприятие ExPLORE, на котором были представлены продвинутые технологии для автомобилей. В настоящее время в рамках проекта ExP готовы три концепта (Gaming Intense Max, Creator Studio и Drive-Live Concert), в них демонстируются возможности, которые могут стать востребованы в будущем среди автовладельцев и пассажиров.
ExP Gaming Intense Max
Как выяснили специалисты Harman, людям часто приходится развлекать себя в автомобиле — когда они стоят в пробке, ожидают кого-то или находятся в пассажирских креслах и не заняты вождением. Можно играть в смартфон, но в этом случае возможности для развлечения сильно ограничены.
ExP Creator Studio
ExP Drive-Live Concert
С помощью этого решения музыканты могут поддерживать связь с аудиторией и давать живые концерты прямо из автомобиля. Система ExP Drive-Live Concert оснащена динамиками и микрофонами студийного уровня, трансляция ведётся с различных ракурсов, а на экране может в режиме реального времени отображаться отклик зрителей — например, их комментарии, лайки, дизлайки и результаты голосования. Передача данных осуществляется по сетям 5G.
Harman надеется на то, что эти концепты привлекут внимание автоконцернов, производителей электроники и операторов связи. Компания уверена, что проект ExP позволит превратить автомобили в место для развлечений и творчества.
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Когда-то, очень много лет назад, я купил свой первый автомобиль, ВАЗ-2106. Было мне тогда чуть больше 20 лет. С тех пор прошло немало лет, и мой актуальный автомобиль гораздо больше и комфортнее, чем тот, первый. В нем есть много чего, включая массаж сидений, но, что касается "развлечений и творчества", никакой из последующих автомобилей не мог и близко сравниться с той Ладой. Особенно, когда тебе 23 года