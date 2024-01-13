Автомобили HUAWEI официально привезли в Россию

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Бренд Aito, созданный в 2021 году силами HUAWEI и автомобильного производителя Seres, заключил эксклюзивное соглашение на продажу транспортных средств в России. Об этом сообщает «Авторевью».Официальным импортом Aito в России занялась компания «МБ Рус» — бывший представитель ушедшего Mercedes-Benz. После окончательной сертификации автомобили появятся на всей территории Таможенного союза.Компания «МБ Рус» уже подготовила собственный склад запасных частей и расходников, во избежание проблем с дефицитом комплектующих. Кроме того, сервисный персонал пройдет обучение по стандартам производителя, а гарантия будет в полной мере соответствовать условиям компании Seres — два года или 100 тыс км пробега.Стоит отметить, что модели бренда ранее фигурировали на отечественном авторынке — Aito завозили по «серым» схемам.Гибридные кроссоверы Aito M5 и Aito M7 уже можно найти в продаже по цене от 5,8 млн рублей и 6,7 млн рублей соответственно. Новейший флагман Aito М9 обещают подвести во второй половине 2024 года.