Автомобили HUAWEI официально привезли в Россию

Артем
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Бренд Aito, созданный в 2021 году силами HUAWEI и автомобильного производителя Seres, заключил эксклюзивное соглашение на продажу транспортных средств в России. Об этом сообщает «Авторевью».

Официальным импортом Aito в России занялась компания «МБ Рус» — бывший представитель ушедшего Mercedes-Benz. После окончательной сертификации автомобили появятся на всей территории Таможенного союза.

Компания «МБ Рус» уже подготовила собственный склад запасных частей и расходников, во избежание проблем с дефицитом комплектующих. Кроме того, сервисный персонал пройдет обучение по стандартам производителя, а гарантия будет в полной мере соответствовать условиям компании Seres — два года или 100 тыс км пробега.

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Стоит отметить, что модели бренда ранее фигурировали на отечественном авторынке — Aito завозили по «серым» схемам. 

Гибридные кроссоверы Aito M5 и Aito M7 уже можно найти в продаже по цене от 5,8 млн рублей и 6,7 млн рублей соответственно. Новейший флагман Aito М9 обещают подвести во второй половине 2024 года.
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Источник:
Авторевью
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