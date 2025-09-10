Автономность всех iPhone 17 сравнили с линейкой iPhone 16

Для большинства устройств время работы увеличилось на шесть часов.
• iPhone 17 — до 30 часов (iPhone 16 — до 22 часов)
• iPhone Air — до 27 часов (iPhone 16 Plus — до 27 часов)
• iPhone 17 Pro — до 33 часов (iPhone 16 Pro — до 27 часов)
• iPhone 17 Pro Max — до 39 часов (iPhone 16 Pro — до 33 часов)
Так рекордсменом по приросту автономности стал базовый iPhone 17 — плюс восемь часов. Замена Plus-версии на ультратонкий Air не сказалась на времени работы, показав все те же 27 часов. «Прошки» прибавили в работе по шесть часов.