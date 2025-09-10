Автономность всех iPhone 17 сравнили с линейкой iPhone 16

Артем
wstsrtjsyjdtyj.jpg

Для большинства устройств время работы увеличилось на шесть часов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Вчера завершилась осенняя презентация Apple, где были представлены новые модели смартфонов: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. По словам компании, практически все устройства стали держать заряд лучше в сравнении с прошлой линейкой. На примере воспроизведения видео от новинок следует ожидать следующих результатов:

• iPhone 17 — до 30 часов (iPhone 16 — до 22 часов)
• iPhone Air — до 27 часов (iPhone 16 Plus — до 27 часов)
• iPhone 17 Pro — до 33 часов (iPhone 16 Pro — до 27 часов)
• iPhone 17 Pro Max — до 39 часов (iPhone 16 Pro — до 33 часов)

Так рекордсменом по приросту автономности стал базовый iPhone 17 — плюс восемь часов. Замена Plus-версии на ультратонкий Air не сказалась на времени работы, показав все те же 27 часов. «Прошки» прибавили в работе по шесть часов.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Apple представила одинокий iPhone 17, который захотят купить буквально все
Apple представила ультратонкий iPhone Air
Дождались: iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max представлены официально

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+47
Gabriel
Не верю!
Сегодня в 14:43
#