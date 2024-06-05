«АвтоВАЗ» показал новую машину — Lada Iskra

Александр



На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) компания «АвтоВАЗ» представила свою новую модель — Lada Iskra. Это новое семейство автомобилей класса B. 

В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Производство новинки планируют запустить в начале 2025 года. В модельном ряду «АвтоВАЗа» Iskra займёт место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.

В 2024 году автомобилями Lada начали торговать маркетплейсы Wildberries и «МегаМаркет». Их реализуют лишь в некоторых городах, а оформление документов происходит после доставки автомобиля по выбранному адресу.

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Комментарии

+700
jkttim
Очень смешно🙃и что в ней нового?
час назад в 13:54
#
kardigan
+3642
kardigan jkttim
Что ты нашёл смешного?
час назад в 14:01
#
+700
jkttim kardigan
Сравните старую и новую модель! Найдите 10 отличий.
10 минут назад
#
tellurian
+1405
tellurian
Куда такой слабый мотор? Только по пробкам ездить ;(((
час назад в 14:24
#