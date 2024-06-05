«АвтоВАЗ» показал новую машину — Lada Iskra





На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) компания «АвтоВАЗ» представила свою новую модель — Lada Iskra. Это новое семейство автомобилей класса B.



В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Производство новинки планируют запустить в начале 2025 года. В модельном ряду «АвтоВАЗа» Iskra займёт место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.



В 2024 году автомобилями Lada начали торговать маркетплейсы Wildberries и «МегаМаркет». Их реализуют лишь в некоторых городах, а оформление документов происходит после доставки автомобиля по выбранному адресу.



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