АвтоВАЗ улучшил Lada Niva Legend. Поездка стала значительно комфортнее

Внедорожник получил новую степень шумоизоляции и улучшенный интерьер салона.Хорошая новость для поклонников отечественного автопрома. АвтоВАЗ объявил о нескольких нововведениях во всех внедорожниках LADA NIVA Legend. В автомобиль интегрировали дополнительную шумоизоляцию с ковром пола, который теперь выполнен цельноформованным. Новые кожухи арок колес теперь сделаны из ворсованного материала, что снижает шум от гравия и дополнительно защищает кузов откоррозии. Также модернизировали шумоизоляцию моторного щита, обивки порогов и другие элементы салона.Автомобили с новой шумоизоляцией уже прошли испытания, а именно: замер шумов и вибраций производился на холостых оборотах и на полном ходу, на гладком и грубом асфальте, на брусчатке, на бездорожье и перемещение по воде. Лабораторные, дорожные и экспертные испытания показали положительный результат и соответствие действующим регламентам.