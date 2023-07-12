АвтоВАЗ улучшил Lada Niva Legend. Поездка стала значительно комфортнее

Артем
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Фото: Lada

Внедорожник получил новую степень шумоизоляции и улучшенный интерьер салона.

Хорошая новость для поклонников отечественного автопрома. АвтоВАЗ объявил о нескольких нововведениях во всех внедорожниках LADA NIVA Legend. В автомобиль интегрировали дополнительную шумоизоляцию с ковром пола, который теперь выполнен цельноформованным. Новые кожухи арок колес теперь сделаны из ворсованного материала, что снижает шум от гравия и дополнительно защищает кузов откоррозии. Также модернизировали шумоизоляцию моторного щита, обивки порогов и другие элементы салона.

Автомобили с новой шумоизоляцией уже прошли испытания, а именно: замер шумов и вибраций производился на холостых оборотах и на полном ходу, на гладком и грубом асфальте, на брусчатке, на бездорожье и перемещение по воде. Лабораторные, дорожные и экспертные испытания показали положительный результат и соответствие действующим регламентам.
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Источник:
Lada
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Комментарии

Tigrolik
+595
Tigrolik
Шумка — самое последнее, на что обращает внимание среднестатистический покупатель нового авто. Ибо знает, что все равно нужно будет нормально перешумливать, чтоб было реально комфортно. Так что очередной бессмысленный пук.
21 минуту назад
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tellurian
+4866
tellurian Tigrolik
Многим людям не нужна шумка.
12 минут назад
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